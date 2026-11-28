Villa La Angostura dio un nuevo paso para concretar una de las obras sanitarias proyectadas para los próximos años. El Concejo Deliberante aprobó en primera lectura la Resolución de Doble Lectura N.º 19/2026, que habilita el otorgamiento en comodato de un terreno municipal a la Provincia del Neuquén para la construcción de un nuevo Centro de Salud Comunitario en el ex Macrolote 5.

La iniciativa contempla una superficie de aproximadamente 2.100 metros cuadrados y tiene como objetivo reemplazar al actual Centro de Salud de Las Piedritas, fortaleciendo la red de atención primaria en uno de los sectores más poblados de la localidad. La propuesta fue acompañada por cinco concejales y recibió un voto negativo y, al tratarse de un proyecto de doble lectura, deberá atravesar ahora la instancia de difusión y participación ciudadana antes de su tratamiento definitivo.

Una obra a cargo de la Provincia

Según lo aprobado, la Provincia del Neuquén asumirá la construcción del edificio, así como los costos de funcionamiento vinculados a servicios, mantenimiento y conservación del inmueble.

El futuro centro estará destinado a brindar atención médica, actividades de prevención, promoción de la salud y asistencia sanitaria integral para los vecinos del sector. Entre los fundamentos del proyecto se destaca la necesidad de ampliar la cobertura de atención primaria ante el crecimiento demográfico registrado en los últimos años.

Por su parte, el municipio podrá ejecutar las obras complementarias necesarias para garantizar accesos, circulación vehicular y peatonal, estacionamientos y ordenamiento del tránsito en el área donde se emplazará el edificio.

El Macrolote 5 suma un nuevo destino

La construcción del centro de salud se integra a la reciente reorganización del ex Macrolote 5, aprobada por el Concejo Deliberante tras los estudios técnicos que determinaron que gran parte del predio no resulta apta para urbanizaciones residenciales.

La nueva planificación reserva un sector específico para el establecimiento sanitario, otro para proyectos habitacionales y una amplia superficie para actividades deportivas y recreativas. Cabe destacar que la obra sanitaria aparece como una de las principales inversiones públicas previstas para ese sector de la localidad y se suma a otros proyectos anunciados recientemente para fortalecer la infraestructura de salud en Villa La Angostura.