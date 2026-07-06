La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir las vacaciones de invierno 2026 con una amplia y diversa cartelera teatral destinada a distintos públicos y edades. La programación incluye desde estrenos hasta clásicos reconocidos, con propuestas tanto comerciales como gratuitas, para que las familias puedan disfrutar durante el receso escolar.

Obras para todas las edades y bolsillos

Entre las obras destacadas que regresan a la escena porteña, se encuentra “Billy Elliot”, basada en la película homónima con música de Elton John, que narra la historia de un niño que desafía prejuicios para seguir su sueño de convertirse en bailarín. La obra se presenta en el Teatro Ópera con funciones durante las vacaciones y entradas desde $25.000.

Otra propuesta emblemática es “Charlie y la fábrica de chocolate”, con Agustín "Rada" Aristarán como Willy Wonka, que se exhibe en el Teatro Gran Rex durante todo el receso invernal, con entradas desde $30.000. El elenco recrea el universo creado por Roald Dahl, acompañado por Mery del Cerro y Sebastián Almada, entre otros.

El circo también tiene su lugar con "El Origen Mágico" de Servian El Circo, que combina historia teatral con acrobacias, trapecistas y efectos visuales. Las funciones serán diarias a las 15.00 y 18.00 desde el 9 de julio en la Gran Carpa Castillo, frente a Tortugas Open Mall.

La escena infantil incluye a “¡Soy Muni! en vivo”, un espectáculo interactivo con música, baile y juegos, que se presenta el domingo 26 de julio en la Sala Pablo Neruda, con entradas que oscilan entre $33.000 y $35.000. Además, el “K Pop Revolución Show” ofrecerá múltiples funciones a lo largo de julio y agosto en la misma sala, combinando música y danza con una historia sobre amistad y emociones.

La magia y el humor llegan con “Ivo Magia en Mágicamente”, que presenta shows en la Sala Pablo Picasso con múltiples funciones durante julio, con entradas desde $33.000. También se destacan espectáculos como “Ki, el lugar de las criaturas” de Kompañía Romanelli y “Magia Mash Up. Nuevas ilusiones”, que unen la magia contemporánea con música y juegos participativos.

Para los amantes del teatro familiar, “Piyama Party” de Los Raviolis propone una experiencia musical y escénica con risas y emoción en el Teatro Paseo La Plaza desde el 22 de julio. Otras producciones como “Dafne y el Dragón”, “La Caja No Encaja” y “Viva las Brujas” abordan temáticas emocionales y sociales a través de relatos fantásticos y musicales.

En el ámbito musical y de grandes producciones, el Teatro Astral presentará “Anastasia, el musical” con Minerva Casero en el papel principal, mientras que el Teatro Multiescena ofrecerá “Tarzán, el musical original” con acrobacias y música en vivo para toda la familia. Ambas obras se desarrollan durante las vacaciones con entradas desde $25.000 y $30.000 respectivamente.

Para los más pequeños, la compañía Timbre 4 presentará varias propuestas durante las vacaciones, como “Shakespearito”, una adaptación humorística del universo de Shakespeare, y espectáculos sensoriales para bebés y niños de primera infancia. Además, el Teatro Colón renovará su programación infantil con obras que combinan música, teatro y ópera, destacando el estreno argentino de “Alice’s Adventures in Wonderland” del 16 al 26 de julio.

El Complejo Teatral de Buenos Aires traerá una versión renovada de “Manuelita, mi casa es el mundo” en el Teatro Regio, mientras que el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín regresa con “El Gran Circo”, homenajeando al circo criollo. También se presentará “Remigio Verdiales, un carpincho” en el Teatro Sarmiento, que invita a reflexionar sobre el cuidado ambiental.

La cartelera teatral de Buenos Aires se prepara para las vacaciones de invierno 2026 con propuestas para toda la familia

Además de las propuestas de pago, el Palacio Libertad ofrecerá más de 500 actividades gratuitas durante las vacaciones, incluyendo talleres, espectáculos y espacios de juego para todas las edades. Entre ellas, destacan “La Fábrica de Marta”, un proyecto colectivo inspirado en Marta Minujín, y el taller “Habitar. El mundo como proyecto”, destinado a niños y niñas para imaginar la ciudad ideal.

El ciclo “Pequeño Teatro” acercará funciones de teatro, música y circo para familias, y habrá un espacio especial para la primera infancia con actividades de juego y música para niños de 6 meses a 3 años. Todas estas iniciativas gratuitas se desarrollan en distintos pisos del Palacio Libertad durante julio y agosto.