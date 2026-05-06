Los mariscos son reconocidos desde siempre por sus propiedades afrodisíacas, destacándose especialmente las ostras y langostinos. Estos frutos de mar contienen un alto nivel de zinc, mineral fundamental para la producción de testosterona y estrógenos, hormonas que influyen directamente en el deseo sexual.

Por otro lado, el salmón es una excelente fuente de vitamina E, un antioxidante que no solo ayuda a reducir el cansancio sino que también estimula el apetito sexual, potenciando la energía y vitalidad.

La palta, conocida también como aguacate o avocado, es otro alimento con fuerte efecto afrodisíaco gracias a su contenido en vitamina B6, ácido fólico y potasio, nutrientes que contribuyen al equilibrio hormonal y la salud general.

Recetas para chuparse los dedos

Receta de langostinos rebozados

Para preparar estos langostinos, se deben limpiar y desvenar, dejando la cola para facilitar su manipulación. La mezcla para rebozar se compone de huevos, provenzal, sal, pimienta y mostaza. Los langostinos se pasan primero por harina, luego por la mezcla de huevo y finalmente por una combinación de coco y panko antes de freírlos en aceite abundante. Se sirven con una mayonesa salpimentada y reducción de maracuyá, tal como lo ofrece el restaurante.

Ostras gratinadas

Las ostras se abren y se extraen de la cáscara. Se prepara una pasta con queso crema, ciboulette picado y queso roquefort, que se coloca en la cáscara. Sobre esta mezcla se pone la ostra y se cubre con abundante queso parmesano. Luego, se gratinan en horno a fuego medio hasta que estén doradas.

Salmón en curry con cous cous

El curry Masala se elabora tostando y moliendo granos para luego mezclar con especias y conservar en frasco de vidrio para preservar sus aromas. El cous-cous marroquí se hidrata con un fondo de verduras caliente y se mezcla con otros ingredientes para sazonar. El salmón se apana con el curry Masala, primero se dora por el lado de la piel y luego por el lado con curry, evitando que se queme para no generar amargor. Se termina la cocción en horno y se acompaña con cous-cous, cilantro fresco y almendras tostadas.

Nigiris de palta thai

Para la vinagreta se cocinan y enfrían varios ingredientes, colándolos para eliminar impurezas. El arroz se enjuaga varias veces y se cocina con agua fría, dejándolo reposar para luego mezclar con la vinagreta repetidamente para que absorba bien el sabor. La palta se corta en trozos de aproximadamente 12 gramos y se colocan sobre porciones ovaladas de arroz moldeadas a mano. Se pinta con salsa tailandesa y se decora con aros finos de verdeo.

Croquetas de azafrán rellenas de queso

Se doran cebolla, morrón y ajo en aceite de oliva, luego se añade arroz para nacararlo. Se incorpora vino blanco y después agua con azafrán y sal, cocinando hasta consumir el líquido. Al final se mezclan yemas y queso parmesano y se enfría la preparación. Se forman bolitas con el arroz, colocando un cubo de mozzarella en el centro, que se sellan pasando por harina, huevo y polenta antes de freír hasta dorar.

Alimentos afrodisíacos y recetas para estimular la libido en casa

Estos alimentos y preparaciones no solo deleitan el paladar, sino que también aportan nutrientes que pueden mejorar la energía y vitalidad sexual. Incorporarlos en la dieta puede ser una manera natural y deliciosa de potenciar el deseo.