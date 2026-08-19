Durante la mañana de este miércoles, personal de la Comisaría 18° llevó adelante una diligencia de allanamiento en un domicilio del barrio Toma El Nido de la ciudad de Neuquén, en el marco de una causa judicial por presuntas amenazas calificadas, tramitada ante la Fiscalía de Actuación Genérica.

El procedimiento se desarrolló entre las 07:20 y las 09:15 horas y, debido a la complejidad del objetivo, contó con la intervención de efectivos de la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO), quienes realizaron la irrupción táctica junto al personal de la Oficina de Investigaciones de la Comisaría 18°.

Un demorado y elementos secuestrados

Como resultado de la diligencia, fue demorado un hombre de 25 años, indicado por la víctima como presunto autor del hecho investigado. Asimismo, los efectivos lograron secuestrar prendas de vestir que coincidirían con las características aportadas en la denuncia y que habrían sido utilizadas al momento de producirse el episodio.

Durante el registro del inmueble, el personal policial detectó además sustancias estupefacientes, presumiblemente cannabis sativa, por lo que se dio intervención a efectivos de la Dirección Antinarcóticos, quienes continuaron con las actuaciones correspondientes.

En el mismo domicilio, los investigadores constataron también el funcionamiento de un comercio clandestino dedicado principalmente a la venta de bebidas alcohólicas.

Ante esta situación, se convocó a personal de la Subsecretaría de Comercio de la Municipalidad de Neuquén, que procedió al secuestro de bebidas alcohólicas y labró el acta de infracción correspondiente.