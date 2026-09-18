Una mujer fue condenada a 1 año y 3 meses de prisión efectiva por amenazar a una docente y agredir físicamente a dos directivas del Instituto de Formación Docente (IFD) N°12 de Neuquén. La pena fue impuesta este viernes por el juez Juan Guaita, quien fijó una sanción tres meses menor a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La investigación fue llevada adelante por la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Dolores Franco, quienes habían requerido una condena de 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Finalmente, el magistrado resolvió imponer una pena de un año y tres meses, además de rechazar el pedido de la defensa para que la condena fuera de ejecución condicional.

El juez rechazó una pena en suspenso y ordenó prisión domiciliaria

Durante la audiencia de determinación de pena, Guaita también dispuso que la mujer permanezca bajo prisión domiciliaria durante seis meses, mientras transitan las eventuales instancias de impugnación de la sentencia.

La medida fue solicitada por la fiscalía al considerar que la imposición de una pena de cumplimiento efectivo incrementa el riesgo de fuga. Además, el magistrado ordenó la prohibición absoluta de contacto con las tres docentes víctimas, tanto de manera directa como a través de terceros.

La prisión domiciliaria deberá cumplirse con controles policiales sorpresivos y aleatorios. La medida comenzó a regir de forma inmediata.

Los agravantes que tuvo en cuenta la Justicia

Al momento de fijar la pena, el juez valoró distintos agravantes planteados por el MPF. Entre ellos, destacó que los episodios ocurrieron dentro de un establecimiento educativo y en presencia de estudiantes, docentes, personal de seguridad y trabajadores de limpieza.

También consideró relevante la existencia de múltiples víctimas, el daño psicológico ocasionado, los antecedentes condenatorios de la imputada y el hecho de que regresara al instituto pese a haber sido advertida de que no debía hacerlo.

Otro de los puntos analizados fue la secuencia de los hechos ocurridos en dos jornadas consecutivas. Según la acusación, la mujer protagonizó un primer incidente el 21 de abril de 2025 y volvió al establecimiento al día siguiente para concretar una nueva agresión.

Qué ocurrió en el Instituto de Formación Docente 12

La causa se originó por dos episodios registrados los días 21 y 22 de abril de 2025 en el IFD N°12 de Neuquén.

De acuerdo con la investigación, durante una reunión realizada en la institución la mujer amenazó a una docente. Al día siguiente regresó al establecimiento educativo y agredió físicamente a dos integrantes del equipo directivo, quienes sufrieron lesiones leves.

Tras el juicio realizado en agosto, el juez Guaita declaró a la acusada penalmente responsable como autora del delito de amenazas simples y coautora de dos hechos de lesiones leves, todos en concurso real.

Por tratarse de un caso vinculado a una adolescente que asistía a la institución, la identidad de la condenada no fue difundida.