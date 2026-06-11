Un tribunal colegiado será el encargado de juzgar a un hombre, acusado por un homicidio ocurrido en febrero de 2025. Esto fue decidido por el juez de garantías Juan Ignacio Guaita durante una audiencia de control de la acusación.

El caso del portero asesinado

De acuerdo con la acusación, T.M.R.P. mató a un joven de 33 años e intentó acabar con la vida de otras cuatro personas cuando, luego de una discusión por una deuda de dinero, disparó en reiteradas oportunidades contra el grupo a muy poca distancia.

El ataque se produjo en el ingreso a un monoblock en el barrio Parque Industrial aproximadamente a las 00 del 10 de febrero de 2025.

La fiscal del caso Lorena Juárez expresó que el imputado realizó al menos cinco disparos de arma de fuego. Uno de ellos impactó en el pecho de la víctima, otro rozó la cabeza de una de las personas que lo acompañaba y al resto del grupo le produjo lesiones en las piernas.

Luego del hecho T.M.R.P., quien se encontraba acompañado por un pariente, se dio a la fuga. La víctima murió ese mismo día luego de ser trasladado al hospital Castro Rendón.

Qué delitos le atribuyen al agresor y cómo será el juicio

El hecho fue calificado como constitutivo del delito homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa por cuatro hechos.

La defensora no se opuso a la elevación a juicio “si bien nosotros tenemos una teoría alternativa a la manifestada en la plataforma fáctica de fiscalía, va a ser resorte de juicio probárselo al tribunal”.

Además de la descripción del hecho y la calificación legal, desde el Ministerio Público Fiscal ofrecieron más de 40 testigos, entre efectivos policiales, médicos, peritos y las propias víctimas. La defensa, por su lado, propuso cuatro testigos propios y otros coincidentes con la acusación.

Por último, por pedido de la fiscalía, Guaita extendió por tres meses la prisión domiciliaria que el imputado viene cumpliendo desde su detención. La defensa no se opuso.