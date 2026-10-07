Un hombre identificado como M. A. P. fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de tres niñas que formaban parte de su entorno familiar en Zapala. La pena fue acordada entre el Ministerio Público Fiscal (MPF), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que representó a las víctimas y la defensa del acusado, y posteriormente avalada por un tribunal colegiado.

La audiencia de determinación de pena se realizó este miércoles, luego de que el acusado fuera declarado penalmente responsable el 21 de septiembre. La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, explicó que la familia de las niñas manifestó su conformidad con el monto de la condena.

El delito atribuido al hombre comprende abuso sexual respecto de una de las víctimas, abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de otra, abuso sexual respecto de una tercera víctima y desobediencia a una orden judicial.

Los abusos ocurrieron durante varios años

De acuerdo con lo expuesto durante el proceso judicial, los hechos de abuso sexual ocurrieron en Zapala entre 2019 y abril de 2025, de manera continuada, mientras el acusado convivía con las niñas y formaba parte de su entorno familiar.

La fiscal señaló que los hechos se producían durante la mañana, cuando la madre de las niñas se ausentaba por motivos laborales. También indicó que el acusado ejercía violencia y amenazas para impedir que las víctimas contaran lo sucedido.

Por estos hechos, el mínimo legal previsto para el delito por el cual fue declarado responsable era de ocho años de prisión. La fiscal explicó que, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes consideradas durante el proceso, las partes acordaron una pena de 12 años.

También fue condenado por desobedecer una orden judicial

Además de los hechos de abuso sexual, M. A. P. fue declarado responsable de desobediencia a una orden judicial.

Ese episodio ocurrió en junio de 2025, cuando incumplió una disposición de la fiscal Pizzipaulo que le prohibía acercarse a los lugares frecuentados por las víctimas y su grupo familiar.

El tribunal avaló el acuerdo

La pena fue impuesta por un tribunal colegiado integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Juan Pablo Balderrama e Ignacio Pombo, quienes avalaron el acuerdo alcanzado entre las partes.

Con la determinación de los 12 años de prisión, concluyó la etapa correspondiente a la imposición de la pena luego de la declaración de responsabilidad penal dictada en septiembre.