Un nuevo hecho de violencia sacudió a la ciudad de Neuquén, donde un joven de 20 años fue asesinado tras un enfrentamiento entre bandas en el barrio Valentina Sur. La víctima fue identificada como Kevin Nicolás Mergola, quien recibió disparos en el pecho y en una mano durante el ataque ocurrido en la noche del viernes.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Bouquet Roldán y luego derivado al Hospital Castro Rendón, donde finalmente se confirmó su muerte debido a la gravedad de las heridas.

El hecho generó conmoción entre los vecinos del sector, quienes aseguran que los episodios de violencia son cada vez más frecuentes.

Reclamo vecinal y tensión

Habitantes de Valentina Sur señalaron que los disparos son habituales en la zona y reclamaron mayor presencia policial para frenar la inseguridad. La tensión continuó este sábado, cuando amigos del joven realizaron un homenaje con disparos al aire, lo que volvió a generar temor entre los residentes.

La Policía y la Justicia trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables del crimen.