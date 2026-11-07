Detuvieron a Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, por agredir a un policía en Entre Ríos

El cantante y líder de Ke Personajes, Emanuel Noir, fue detenido durante la madrugada de este sábado en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, luego de protagonizar un incidente con un efectivo policial que le habría impedido ingresar a un casino que se encontraba cerrado.

El episodio ocurrió alrededor de las 5:45, cuando el músico habría golpeado al policía, de 40 años, y le habría provocado lesiones en el rostro. En el lugar también se encontraba Nicolás Gómez, un amigo del artista de 29 años, quien también quedó detenido.

Por disposición del fiscal auxiliar de turno, Juan Pablo Gile, Noir fue trasladado a la alcaidía de la Comisaría Primera. La acusación que pesa sobre el cantante es por resistencia a la autoridad y lesiones. Hasta el momento, no trascendió bajo qué imputación quedó detenido Gómez.

Cómo ocurrió el incidente frente al casino

El conflicto comenzó cuando el cantante habría intentado ingresar a un casino que estaba cerrado. La situación derivó en un enfrentamiento con un efectivo policial que intervino en el lugar. Según los datos conocidos hasta el momento, Noir se encontraba alterado y habría reaccionado violentamente ante la presencia de los uniformados.

El policía, de 40 años, sufrió lesiones en el rostro como consecuencia de la presunta agresión. El episodio quedó bajo investigación judicial.

La intervención de la Fiscalía y la situación judicial

La causa en la que quedó implicado Noir contempla, hasta el momento, los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. Se trata de una investigación que deberá avanzar con la reconstrucción de lo ocurrido y la incorporación de los elementos de prueba correspondientes.

Quién es Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Emanuel Noir nació en Entre Ríos en 1989 y se convirtió en una de las figuras reconocidas de la música tropical argentina como cantante y líder de Ke Personajes.

La banda logró una importante proyección nacional e internacional a partir de sus canciones y versiones musicales, con presentaciones en grandes festivales y escenarios de distintos países.

Su vínculo con Concepción del Uruguay también forma parte de su historia personal. En abril de 2023, el músico realizó una donación de más de 70 ventiladores a dos escuelas primarias de la ciudad entrerriana donde nació la banda.

En distintas entrevistas, Noir habló públicamente sobre las dificultades que atravesó durante su infancia y adolescencia, sus problemas de consumo y los episodios de depresión que marcaron parte de su vida.

También contó que en 2020 atravesó uno de sus momentos más difíciles y que tomó la decisión de buscar ayuda e internarse en una institución de rehabilitación en Santa Fe.