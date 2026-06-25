La mañana volvió a mostrar una escena repetida en una de las esquinas más conflictivas del este neuquino. Un Fiat Cronos y un Volkswagen Gol protagonizaron un choque por alcance en la intersección de Lanín y San Luis, justo cuando el tránsito comenzaba a intensificarse.

Aunque no hubo personas heridas, la violencia del impacto dejó importantes daños materiales y volvió a poner el foco sobre un sector donde los incidentes de tránsito son frecuentes.

Un frenazo y un choque que pudo ser peor

Según informó el periodista Juan Pablo Andréz desde el móvil de AM550 para el programa "La mañana es de la primera", ambos vehículos circulaban por calle Lanín cuando uno de ellos redujo la marcha y fue impactado desde atrás.

“El Gol termina frenando y siendo impactado por el Fiat”, describieron desde el lugar.

Choque entre Fiat y Volkswagen en esquina conflictiva de Neuquén. Fotos: Móvil Prima Multimedios

La peor parte se la llevó el Fiat Cronos. El golpe fue tan fuerte que activó los airbags del vehículo, una situación que refleja la magnitud de la colisión.

“Venían ambos por Lanín y uno frenó. Los airbags del Cronos se activaron. Venían muy fuerte”, señalaron durante la cobertura.

Una esquina donde los siniestros se repiten

El choque ocurrió en un sector que suele generar complicaciones de tránsito. Actualmente existen trabajos y cartelería vinculados a obras en la zona, mientras que la circulación diaria combina un intenso flujo vehicular con maniobras permanentes en el cruce.

“Este es un cruce conflictivo”, remarcaron desde el móvil.

Quienes transitan habitualmente por el lugar describen una situación recurrente: vehículos que avanzan por Lanín sin reducir la velocidad y conductores que intentan cruzar desde San Luis antes de perder su oportunidad de paso.

Una moto también estuvo cerca de quedar involucrada

Mientras personal policial realizaba las actuaciones correspondientes, otro episodio generó tensión en el lugar.

“Una moto casi fue impactada por un vehículo, por suerte no vimos dos siniestros en la misma mañana en esta zona”, relataron desde la cobertura de AM550.

El choque ocurrió en una esquina señalada por reiterados incidentes. Fotos: Móvil Prima Multimedios

La situación volvió a exponer los riesgos que presenta esta intersección durante los horarios de mayor circulación.

Solo daños materiales

A pesar del fuerte impacto y de la activación de los airbags, no fue necesaria la intervención del SIEN.

Los conductores permanecieron en el lugar realizando el intercambio de documentación y seguros, mientras efectivos policiales ordenaban el tránsito y registraban lo ocurrido.

El choque no dejó personas lesionadas, pero sí una nueva advertencia sobre una esquina donde cada maniobra exige máxima atención.