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Domingo 05 de Abril, Neuquén, Argentina
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Grave siniestro

Fuerte choque frontal cerca de Junín de los Andes: hay tres heridos graves

El impacto fue de forma frontal y por el momento se desconoce la identidad de los heridos, quienes fueron hospitalizados de urgencia.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 05 de abril de 2026 a las 13:35
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En las últimas horas de este Domingo de Pascuas, pasado el mediodía, se registró un violento choque frontal ocurrido en el sector de Pampa de San Ignacio, a unos 45 kilómetros de Junín de los Andes.

Según la información preliminar, el hecho fue protagonizado por un vehículo menor, un Renault 9, y una camioneta, los cuales habrían impactado fuertemente de forma frontal.

Como consecuencia del choque, al menos tres personas resultaron con lesiones de gravedad. Estas víctimas fueron asistidas en el lugar por personal de Bomberos y del sistema de Salud, y posteriormente trasladadas de urgencia a centros asistenciales de la zona.

Los vehículos resultaron con graves daños materiales, especialmente el Renault, con severos golpes.

En el lugar continúan trabajando equipos de emergencia, mientras que se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución y ceder el paso a las ambulancias, particularmente en el ingreso a la ciudad.

Noticia en desarrollo

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