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Investigan las causas

Fuerte choque durante la noche en Ruta 40: tres heridos fueron hospitalizados en Villa La Angostura

El auto involucrado era un Toyota Yaris que quedó con graves daños materiales. Dos de los ocupantes estaban afuera del auto y un tercero ya había sido trasladado.

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Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 13:20
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Todos los ocupantes fueron trasladados por precaución. Foto Diario Andino.

Un accidente vehicular se registró este sábado 15 de agosto, alrededor de las 20:48, sobre la Ruta Nacional N.º 40, a la altura del kilómetro 2085. El aviso llegó por un integrante del Cuerpo Activo que estaba en el lugar y vio el hecho.

De inmediato, se dispuso el envío de una unidad de emergencia con cinco bomberos voluntarios hacia el lugar.

Allí los efectivos constataron que un Toyota Yaris había quedado involucrado en el accidente. Dos personas se encontraban fuera del vehículo, mientras que una tercera había sido trasladada previamente al Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura.

Posteriormente, las otras dos personas también fueron trasladadas al centro asistencial para recibir la correspondiente evaluación y asistencia médica.

Por último los Bomberos desconectaron las baterías y realizaron el protocolo de seguridad correspondiente.

En el operativo colaboraron efectivos de la Policía de la Comisaría N.º 28 y personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura.

Por el momento se desconocen las causas del siniestro y el actual estado de salud de los involucrados.

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