Un accidente vehicular se registró este sábado 15 de agosto, alrededor de las 20:48, sobre la Ruta Nacional N.º 40, a la altura del kilómetro 2085. El aviso llegó por un integrante del Cuerpo Activo que estaba en el lugar y vio el hecho.

De inmediato, se dispuso el envío de una unidad de emergencia con cinco bomberos voluntarios hacia el lugar.

Allí los efectivos constataron que un Toyota Yaris había quedado involucrado en el accidente. Dos personas se encontraban fuera del vehículo, mientras que una tercera había sido trasladada previamente al Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura.

Posteriormente, las otras dos personas también fueron trasladadas al centro asistencial para recibir la correspondiente evaluación y asistencia médica.

Por último los Bomberos desconectaron las baterías y realizaron el protocolo de seguridad correspondiente.

En el operativo colaboraron efectivos de la Policía de la Comisaría N.º 28 y personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura.

Por el momento se desconocen las causas del siniestro y el actual estado de salud de los involucrados.