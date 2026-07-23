Una escena registrada por las cámaras que abrió una causa penal

Un episodio de extrema violencia contra un perro terminó con un hombre de 34 años detenido y acusado por maltrato animal en Neuquén. La investigación comenzó de oficio luego de que operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaran, a través de las cámaras de seguridad, el momento en que un hombre golpeaba reiteradamente a un perro con una estructura de hierro en plena vía pública.

El hecho ocurrió el 13 de julio en la esquina de Lago Viedma y Rosario. Las imágenes fueron suficientes para que la Policía iniciara una investigación y pusiera el caso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.

La causa quedó encuadrada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales.

El allanamiento se realizó en una vivienda del sector oeste de la ciudad de Neuquén.

Las cámaras fueron la clave para identificar al sospechoso

A partir del análisis de los registros de video y otras tareas investigativas, personal de la División Delitos Ambientales logró identificar al presunto agresor.

Con esa información, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por un juez de Garantías. El procedimiento se realizó en una vivienda del sector oeste de la ciudad.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron la ropa que el sospechoso habría llevado puesta el día de la agresión y una barra de hierro de aproximadamente 75 centímetros, que se presume fue utilizada para atacar al animal.

El hombre quedó detenido y este jueves fue sometido a una audiencia de formulación de cargos por el delito de maltrato animal.

El acusado fue detenido tras ser identificado mediante las cámaras de seguridad.

El perro sigue sin aparecer

Uno de los puntos que todavía genera mayor preocupación en la investigación es el estado del animal.

Hasta el momento, los investigadores no lograron establecer dónde está el perro ni si sobrevivió a la agresión. Tampoco pudieron determinar si tenía propietarios o si se trató de un perro de la calle.

Esa información forma parte de las diligencias que continúan en marcha y será clave para completar la reconstrucción de lo ocurrido.

En el allanamiento secuestraron la barra de hierro y la ropa que habría usado el acusado.

Qué pena prevé la ley para estos casos

El delito está contemplado en la Ley Nacional 14.346, que establece penas de prisión de 15 días a un año para quienes ejerzan actos de maltrato o crueldad contra animales.

En la práctica, al tratarse de penas de cumplimiento condicional, este tipo de causas suele resolverse mediante mecanismos alternativos impulsados por el Ministerio Público Fiscal, como acuerdos de juicio abreviado o suspensiones del juicio a prueba.

Esas resoluciones pueden incluir reglas de conducta, donaciones económicas, tareas comunitarias vinculadas a la protección animal y la prohibición de tener mascotas, entre otras medidas.

La investigación continúa para determinar todas las circunstancias del hecho y el estado del perro que aparece en las imágenes que dieron origen a la causa.