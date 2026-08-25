Investigaban el robo de un Citroën en Neuquén y encontraron armas, cocaína, marihuana y un inhibidor

Un robo de un automóvil derivó en una investigación que terminó con tres allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Neuquén, donde la Policía secuestró armas de fuego, municiones, cocaína, marihuana, un inhibidor de señal, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Además, un hombre de 25 años quedó detenido y otro, de 47, fue localizado en uno de los procedimientos y quedó alojado en una dependencia policial por registrar un pedido de captura vigente.

La investigación se inició a partir de la denuncia por el robo de un Citroën Aircross, sustraído en inmediaciones de un local comercial de la capital neuquina. Con el avance de las tareas, los investigadores del Departamento Sustracción de Automotores analizaron las cámaras de seguridad de la zona, realizaron distintas tareas de campo y llevaron adelante pericias sobre el vehículo, que finalmente pudo ser recuperado.

Dos pistolas Bersa y municiones fueron secuestradas durante uno de los allanamientos realizados.

Ese trabajo permitió identificar a los presuntos autores y establecer que, para cometer el robo, también habría intervenido otro vehículo, un Fiat Argo. Con esos elementos reunidos, y bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, se solicitaron las medidas judiciales que derivaron en los tres allanamientos.

En uno de los domicilios, los efectivos encontraron dos armas de fuego: una pistola Bersa calibre .380 y otra Bersa calibre 9 milímetros. También fueron secuestradas municiones de diferentes calibres.

La Policía secuestró dinero en efectivo durante uno de los allanamientos realizados en Neuquén.

En otra de las viviendas apareció parte de los elementos que ampliaron el alcance de la investigación. Allí se encontraron un inhibidor de señal, envoltorios con clorhidrato de cocaína, marihuana, dos balanzas digitales, dinero en efectivo y un teléfono celular. En ese mismo lugar fue ubicado un hombre de 25 años, quien quedó detenido y vinculado a la causa.

El tercer procedimiento permitió secuestrar tres teléfonos celulares. Allí también fue localizado un hombre de 47 años que tenía un pedido de captura vigente en una causa por amenazas agravadas y tenencia ilegal de un arma de uso civil. Luego de las actuaciones correspondientes, quedó alojado en una dependencia policial.

Un inhibidor de señal fue encontrado durante el procedimiento en uno de los domicilios.

Los procedimientos permitieron reunir nuevos elementos para avanzar en el esclarecimiento del robo del automóvil y, al mismo tiempo, detectar armas y sustancias que quedaron incorporadas a las actuaciones judiciales. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas y establecer si existen otros integrantes vinculados al hecho.