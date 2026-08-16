El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un hombre por el homicidio de Cristian Ariel Montesino y el intento de asesinato de otro, a quienes atacó con una ráfaga de disparos de metralleta en la ciudad de Zapala.

La imputación la efectuó la fiscal del caso Laura Pizzipaulo junto al asistente letrado Guillermo Rodríguez, en una audiencia en la que pidieron que el imputado, J.A.E., permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El ataque comenzó con una amenaza

Según la información preliminar recolectada por el MPF y la Policía provincial en el contexto de la investigación conjunta, el hecho fue cometido el pasado 13 de agosto en un lapso de una hora, entre las 21 y las 22, en el barrio Don Bosco. Desde entonces, J.A.E. era intensamente buscado hasta que fue detenido este sábado.

El día del hecho, el acusado llegó a las 21 en una moto a la vivienda de la víctima, identificada como Montesino de 37 años. Le exigió «el pago de una deuda de entre 40 y 100 mil pesos, vinculada a la comercialización de estupefacientes».

Tras una discusión, el imputado se retiró del lugar: «Si no me pagan, la casa va a terminar quemada», le dijo a la víctima, quien estaba junto a otros familiares y un amigo, entre otras amenazas.

Alrededor de las 22, J.A.E. regresó a la vivienda a bordo de una camioneta y acompañado por una mujer y otro varón. Este último, que aún no fue identificado, bajó del rodado junto a J.A.E., quien portaba un arma tipo metralleta, según la información preliminar. Fue hacia la parte delantera de la vivienda y comenzó a efectuar una ráfaga de disparos dirigida hacia las personas que estaban en el lugar.

Hay otro herido internado y buscan a más atacantes

Como consecuencia, la víctima fue herida con múltiples disparos y murió de forma inmediata por un cuadro irreversible de shock hemorrágico. Un amigo que también estaba en la vivienda sufrió heridas de arma de fuego y fue trasladado al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado.

El delito que atribuyó la fiscal del caso a J.A.E. fue homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego, respecto de la víctima que falleció; y homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, respecto de la víctima que resultó herida.

En cuanto a las otras dos personas que lo acompañaban al momento del ataque, continúa la búsqueda con el objetivo de imputarlos.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Ignacio Pombo, avaló la formulación de cargos y estableció el plazo de investigación en cuatro meses. La prisión preventiva fue otorgada por sólo un mes.