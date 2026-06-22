Durante la madrugada del domingo, personal de la Comisaría 41° del barrio Don Bosco III intervino en un procedimiento que terminó con la demora de una mujer por el presunto delito de atentado y resistencia a la autoridad.

El hecho ocurrió cuando efectivos realizaban un control preventivo sobre un vehículo ubicado en la ribera del río.

Al solicitar la documentación correspondiente, constataron irregularidades y, en ese contexto, la conductora adoptó una actitud agresiva hacia el personal policial para luego retirarse del lugar a bordo de su auto.

Tras un operativo coordinado con móviles de la jurisdicción, el vehículo fue interceptado en calles del sector oeste de la ciudad. La mujer continuó con una conducta hostil e intentó entorpecer el procedimiento, por lo que fue demorada y trasladada a sede policial.

Asimismo, el vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de las actuaciones correspondientes. No se registraron efectivos lesionados ni daños en los móviles policiales.