Esta mañana de lunes, tras el fin de semana largo, se registró un nuevo siniestro vial que involucró a un animal, en este caso un caballo. En los últimos días han sido más de cuatro los accidentes con caballos o vacas que se cruzan en las rutas y provocan daños materiales y heridas graves.

Este último ocurrió sobre la Ruta 237, a la altura del kilómetro 1349, en cercanías de Picún Leufú. El hecho fue alrededor de las 7:27, cuando un automóvil Peugeot embistió a equinos que se encontraban sobre la calzada.

Por el violento impacto, los tres ocupantes del vehículo sufrieron heridas de diversa consideración y fueron asistidos en primera instancia en el hospital local.

Como consecuencia del golpe, dos de los tres animales presentes murieron en el lugar, solo sobrevivió uno de ellos el cual permaneció sobre la calzada. Esta situación generó un riesgo adicional para la circulación vehicular, que fue rápidamente controlado con la intervención de los equipos de emergencia.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría 9, personal del hospital local y Bomberos Voluntarios de Picún Leufú.