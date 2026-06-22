La Dirección Antinarcóticos llevó adelante un amplio operativo en las regiones de Vaca Muerta y Confluencia, con allanamientos simultáneos en Neuquén capital, Cutral Co y Rincón de los Sauces, en el marco de investigaciones por microtráfico de estupefacientes. El despliegue se realizó el 19 de junio y contó con la participación de cerca de 100 efectivos especializados, que ejecutaron más de ocho diligencias judiciales en distintos puntos de la provincia.

En Neuquén capital, personal de la División Antinarcomenudeo realizó un allanamiento en el barrio Alto Godoy. En tanto, en Cutral Co se concretaron cuatro procedimientos con la participación de más de 30 efectivos y colaboración del municipio local. Como resultado de esos operativos, se procedió a la clausura de un punto de venta de estupefacientes, mediante la colocación de fajas de seguridad y trabajos de soldadura para impedir su reutilización. Por otra parte, en Rincón de los Sauces se realizaron cuatro allanamientos simultáneos con la intervención de más de 40 efectivos dependientes de la Dirección Antinarcóticos.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 240 gramos de marihuana, más de 70 gramos de cocaína, dos armas de fuego, municiones y casi 2 millones de pesos en efectivo. Además, fueron incautados un automóvil y una motocicleta, mientras que dos inmuebles quedaron clausurados por su presunta vinculación con actividades de comercialización de drogas.

Como saldo de los operativos, siete personas fueron detenidas y otras ocho quedaron imputadas en las distintas causas que se encuentran bajo investigación judicial.