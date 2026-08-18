Un Ford Ka fue secuestrado en Cipolletti luego de que una cámara LPR detectara su patente y advirtiera que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente, cuando circulaba por la zona del Tercer Puente. La alerta permitió seguir su recorrido en tiempo real y finalmente el rodado fue interceptado por personal del Cuerpo de Seguridad Vial sobre la Ruta 151.

El procedimiento ocurrió ayer, cerca del mediodía, cuando la cámara ubicada sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 2 de la Variante del Tercer Puente, registró el paso del Ford Ka. A partir de esa lectura automática de la patente se realizó la consulta en los sistemas oficiales. El resultado encendió la alarma: el vehículo figuraba con un pedido de secuestro vigente.

Con esa información, se puso en conocimiento al personal del Cuerpo de Seguridad Vial. Mientras tanto, los operadores de videovigilancia continuaron observando el desplazamiento del auto para determinar hacia dónde se dirigía. Así, el Ford Ka fue ubicado sobre la Ruta 151, donde los efectivos lograron darle alcance poco antes de llegar a la rotonda de la Ruta 22. El vehículo fue detenido y se procedió a identificar al conductor.

Luego se realizó la verificación del rodado y se confirmó que la medida judicial continuaba vigente. Según consta en el informe policial, el requerimiento estaba fechado el 11 de diciembre de 2025 y correspondía a una causa caratulada “Secuestro prendario”, solicitada por la Unidad Jurisdiccional 3 de Cipolletti. Finalmente, los efectivos procedieron al secuestro del Ford Ka, que quedó a disposición de la Justicia.