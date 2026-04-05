Una mujer que fue baleada esta mañana en Cutral Co debió se traslada a la ciudad de Neuquén a raíz de la complejidad de su cuadro. El violento hecho está siendo investigado por la Policía del Neuquén y no descartan que el hecho esté vinculado a otro similar.

Alrededor de las 8 de este sábado 4 de abril, una mujer de 25 años se encontraba dentro de un automóvil Ford Focus y recibió dos disparos de arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en el hombro y; el otro, en la mandíbula.

La secuencia tuvo lugar en la calle Catriel, entre Zapala y 13 de diciembre, en el barrio Pampa, en el oeste de la ciudad de Cutral Co. Según fuentes policiales, el Ford Focus recibió al menos seis disparos y habrían sido efectuados desde otro vehículo.

Pese a que se montó un operativo cerrojo, los atacantes habrían escapado del lugar. Ahora buscan dar con los sospechosos y no descartan que el ataque hubiese estado planificado.

Fuentes hospitalarias señalaron que la mujer se encuentra estable. No obstante, el traslado a Neuquén capital responde a la complejidad del cuadro: uno de los disparos ingresó en la zona de la boca y deberán realizarle distintos procedimientos.