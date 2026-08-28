Una investigación por un robo terminó abriendo la puerta a un escenario mucho más amplio. Este viernes, la Policía del Neuquén realizó cuatro allanamientos en distintos sectores de la ciudad y encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros, cargadores, numerosas municiones, cannabis y una importante cantidad de objetos que quedaron incorporados a la causa.

Los procedimientos fueron realizados por personal de las Oficinas de Investigaciones Periferia I y II, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Las diligencias se concretaron en cuatro domicilios y permitieron reunir elementos considerados de interés para avanzar en el esclarecimiento del hecho investigado.

Un arsenal apareció en uno de los domicilios

Uno de los hallazgos más importantes se produjo en el barrio Loteo Social II. Allí, los investigadores encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, cargadores y numerosas municiones del mismo calibre.

En ese mismo procedimiento también fueron secuestrados electrodomésticos, que quedaron a disposición de la investigación para establecer su procedencia y determinar si tienen relación con el robo que originó las diligencias.

La presencia del arma y de la munición sumó un elemento de especial relevancia al operativo, que inicialmente había sido desplegado para avanzar sobre una causa por un hecho contra la propiedad.

También encontraron cannabis y objetos de origen desconocido

La recorrida por los domicilios allanados permitió encontrar otros elementos. En una de las viviendas se secuestraron 126 gramos de cannabis sativa, además de teléfonos celulares, perfumes y televisores.

En otro de los lugares inspeccionados fueron encontrados teléfonos cuya procedencia no pudo ser establecida en el momento del procedimiento.

Todos estos elementos fueron secuestrados y quedaron vinculados a las actuaciones correspondientes, mientras continúa el trabajo para determinar qué relación tienen con el hecho que dio origen a la investigación.

Dos personas fueron demoradas

Como resultado de las diligencias, dos personas mayores de edad fueron demoradas por su presunta vinculación con el robo investigado.

Los procedimientos permitieron a los investigadores reunir una cantidad significativa de elementos probatorios en cuatro domicilios. Uno de los allanamientos, en tanto, finalizó sin resultados de interés para la causa.

La investigación continúa ahora con el análisis de los objetos secuestrados y de la información obtenida durante los operativos, con el objetivo de establecer responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Una investigación que sumó nuevas pistas

El despliegue realizado este viernes permitió ampliar el panorama de la causa: además de buscar elementos vinculados con el robo, los investigadores encontraron un arma, municiones, sustancias y distintos bienes cuya procedencia deberá ser determinada.

Los secuestros quedaron incorporados a las actuaciones judiciales y serán analizados como parte de las medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y establecer la participación de cada persona involucrada.