La Policía de la Provincia del Neuquén realizó en la noche de este Viernes Santo un allanamiento por narcotráfico en el barrio Villa Vega de San Martín de los Andes. A raíz de las diligencia realizadas en el domicilio, estarían tras el rastro de un ciudadano oriundo del Alto Valle.

Tal como publicó Mejor Informado, este Viernes Santo, pasadas las 20, personal de distintas divisiones de la Policía de Neuquén llevó adelante un allanamiento en la calle Entre Ríos 65, casa número 7 del barrio Villa Vega en la localidad cordillerana de San Martín de los Andes. El domicilio se trata de una vivienda con fines turísticos.

Eso que que empezó con una investigación por presunta tenencia y comercialización de estupefacientes dio sus frutos. Con intervención de la fiscalía de turno, la Policía incautó casi dos kilos de cocaína y más de 900 gramos de marihuana. Además, se secuestró un teléfono celular, una maquina para contar billetes, cogollos ya listos para su comercialización y elementos vinculados al narcomenudeo.

Según pudo saber este portal, la sustancia estaba distribuida de manera diferente: la cocaína, en ladrillos de color amarillo; y la marihuana, en bolsas de nylon con cogollos de cannabis. Se sospecha que la droga estaba lista para su comercialización en esa región cordillerana.

A raíz de dos robos que tuvieron lugar en la zona y la documentación encontrada en el domicilio, la Policía sigue la pista de un ciudadano del Alto Valle que habría alquilado la casa con supuestos fines turísticos.

Si bien el sospechoso no fue encontrado al momento del allanamiento, los efectivos encontraron su identificación, licencia de conducir y demás documentos. Por lo anteriormente expuesto, sospechan que pueda continuar en la zona y no descartan nuevas medidas ni posibles detenciones.