Una mujer resultó herida este lunes cerca del mediodía tras ser atropellada por una Volkswagen T-Cross automática en calle Fosbery al 300, en San Martín de los Andes. La víctima sufrió lesiones en sus extremidades inferiores luego de quedar aprisionada contra un portón.

En el hecho intervinieron efectivos de la Policía de Neuquén, personal de Tránsito, Bomberos Voluntarios y profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, la mujer fue trasladada al Hospital Dr. Ramón Carrillo para una evaluación médica completa.

Las circunstancias exactas del siniestro aún son materia de análisis. Mientras una primera versión policial apuntó a un error al colocar una marcha equivocada, posteriormente surgió otro relato que describe una secuencia más compleja dentro del vehículo.

La maniobra que terminó con una mujer lesionada

El episodio ocurrió durante la mañana de este lunes cuando una Volkswagen T-Cross protagonizó una maniobra que terminó con una mujer atrapada contra un portón.

Según la información difundida inicialmente por fuentes policiales, el conductor habría intentado avanzar con el vehículo, pero accidentalmente colocó la marcha atrás. Como consecuencia, la camioneta retrocedió e impactó contra la víctima.

La mujer sufrió heridas en sus piernas y debió ser asistida de inmediato por los servicios de emergencia.

Una segunda versión cambia la reconstrucción del hecho

Con el paso de las horas apareció otra explicación sobre lo ocurrido.

De acuerdo con testimonios aportados por familiares de las personas involucradas, la conductora se habría subido al vehículo y colocado la marcha atrás antes de iniciar la maniobra.

Siempre según esta versión, un objeto habría caído dentro del habitáculo. Al intentar recuperarlo, la conductora abrió la puerta para observar dónde había quedado.

Fue en ese momento cuando la camioneta habría acelerado repentinamente hacia atrás.

La situación derivó en una pérdida total de control. Incluso, según los testimonios, quien intentaba maniobrar el vehículo habría terminado cayendo fuera de la camioneta mientras esta continuaba desplazándose.

La camioneta terminó dentro de un patio

Tras recorrer varios metros sin control, la Volkswagen T-Cross no solo impactó contra la mujer, sino que continuó su trayectoria hasta ingresar en un patio cercano.

La secuencia obligó a desplegar un operativo de asistencia y prevención para resguardar a las personas que se encontraban en la zona.

Personal de Bomberos Voluntarios colaboró en las tareas de seguridad, mientras efectivos de Tránsito realizaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica exacta del hecho.

El estado de salud de la víctima

La mujer fue atendida inicialmente en el lugar por profesionales del SIEN.

Posteriormente fue trasladada al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde se le realizaron estudios para determinar la gravedad de las lesiones sufridas en las extremidades inferiores.

Hasta el momento no trascendió un parte médico oficial sobre su evolución.

Cómo influyen los errores de maniobra en los siniestros urbanos

Los errores al seleccionar una marcha o las distracciones dentro del habitáculo aparecen con frecuencia entre las causas de incidentes en zonas urbanas.

Especialistas en seguridad vial remarcan que los vehículos automáticos requieren mantener el pie sobre el freno durante las maniobras iniciales y evitar cualquier acción que pueda desviar la atención del conductor mientras el rodado está en movimiento.

En ciudades con calles residenciales y espacios reducidos, una aceleración involuntaria puede generar consecuencias graves incluso a baja velocidad.

San Martín de los Andes registra cada año intervenciones de emergencia vinculadas a siniestros viales urbanos y sobre rutas de acceso a la ciudad. En la mayoría de los casos, la determinación de responsabilidades depende de las pericias técnicas y de los testimonios recopilados posteriormente.