Tensión en el microcentro porteño: presos tomaron como rehenes a policías dentro de una comisaría

Momentos de tensión se viven este jueves en una comisaría del microcentro porteño, donde un grupo de detenidos protagonizó incidentes y, según fuentes vinculadas al operativo, llegó a retener como rehenes a tres integrantes de la Policía.

El episodio se desarrolla en una dependencia ubicada en Lavalle al 453, donde trabajan efectivos de fuerzas especiales de la Ciudad, personal del SAME y Bomberos.

Las primeras informaciones oficiales señalaron que el conflicto se había originado entre internos dentro de una celda y que se trabajaba para resolver la situación. También se descartó que exista peligro de fuga.

Sin embargo, fuentes cercanas al procedimiento indicaron posteriormente que el episodio habría incluido la retención de tres policías: un subcomisario, un inspector y un oficial.

Dos policías habrían sido liberados

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el subcomisario y el inspector ya habrían sido liberados, mientras continúa el operativo dentro de la dependencia.

Un comisario declaró ante la prensa que en ese momento no había rehenes y aseguró que “está controlada la situación”.

La información presenta diferencias entre las distintas fuentes que intervienen en el caso. Mientras desde la Policía se indicó públicamente que no había personas retenidas, otras fuentes señalaron que sí existió una toma de rehenes durante el conflicto.

SAME, Bomberos y fuerzas especiales ingresaron a la comisaría

Durante la tarde se observó el ingreso de personal del SAME y Bomberos a la dependencia. También fueron introducidas al menos dos camillas, aunque hasta el momento no se informó oficialmente si hay personas heridas.

En el lugar trabajan además integrantes de fuerzas especiales de la Ciudad, mientras continúa el despliegue de seguridad en los alrededores de la comisaría.

Las autoridades reiteraron que no existe riesgo de fuga de los detenidos.

El operativo permanece activo y todavía resta establecer cómo comenzó el conflicto, cuántos presos participaron y cuál es la situación de las personas que permanecen dentro de la dependencia.