Un tren de cargas arrolló a un auto en Córdoba y una mujer quedó atrapada

Un tren de cargas compuesto por 17 vagones arrolló este sábado por la tarde a un Chevrolet Prisma que había quedado detenido sobre las vías en el barrio Marqués Anexo, en la ciudad de Córdoba. En el vehículo viajaban seis personas y cinco lograron descender antes del impacto, mientras que una mujer quedó atrapada en el interior y tuvo que ser asistida luego del choque. Pese a la violencia de la colisión, resultó ilesa.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Del Molino y Ávila Quiros. Según informó la Policía de Córdoba, el automóvil sufrió un desperfecto mecánico que le impidió continuar su marcha y quedó inmovilizado sobre las vías ferroviarias. En ese momento, una formación de cargas se aproximaba al lugar.

Dentro del Chevrolet viajaban dos hombres, dos mujeres mayores de edad y dos menores. Al advertir que el tren se acercaba y que el vehículo no podía moverse, los ocupantes comenzaron a salir rápidamente. Cinco de ellos consiguieron abandonar el rodado antes de que la formación llegara al cruce, pero una de las mujeres no logró hacerlo y quedó dentro del automóvil.

El tren impactó de lleno contra el Chevrolet Prisma y lo desplazó varios metros. Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran la desesperante secuencia y la fuerza con la que la formación ferroviaria embistió al vehículo.

Tras el impacto, personal de emergencias acudió para asistir a la mujer que había quedado atrapada. Contra lo que podía esperarse por la magnitud del choque, los profesionales constataron que no había sufrido heridas. De esta manera, los seis ocupantes del automóvil resultaron ilesos.

En el operativo también participaron efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba, que trabajaron en el lugar para asistir a la mujer y asegurar la zona. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias precisas del accidente.

El hecho quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que los ocupantes intentan abandonar el vehículo mientras la formación ferroviaria se aproxima. Finalmente, el tren arrolló al automóvil y lo arrastró varios metros, aunque el episodio terminó sin personas heridas.