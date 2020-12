Para Carreras, los maestros tienen privilegios en pandemia

Luego de que UnTER rechazara el aumento del 6% para los primeros tres meses del año próximo, la gobernadora Arabela Carreras apuntó contra los maestros y los calificó como privilegiados durante la pandemia, ya que no fueron expuestos "a la calle como si ocurrió con otros trabajadores del Estado”. Y aseguró que es la única posibilidad que tiene el gobierno de otorgar un aumento.

Carreras aseguró que no se trata de un rechazo la postura del sindicato, sino que la consideraron “insuficiente y quiere seguir conversando”. Y luego habló de privilegios del sector docente rionegrino: "Están entre los primeros en la escala nacional. Si no son los segundos, por ahí. Además, el sector ha sido privilegiado porque no fue expuesto al trabajo en la calle como si fueron expuesto otros trabajadores del Estado. No hay margen para pretender una situación de privilegios”.

La mandataria habló con la prensa durante una visita al Ministerio de Economía, donde fue a "felicitar al ministro Luis Vaisberg y su equipo porque fue un año complejo” pero se “tuvo normalidad en los compromisos del Estado”. Luego hizo referencia a la propuesta salarial y aseguró que el gobierno tiene una “mirada en conjunto del Estado” y planteó que “se está haciendo con cautela y diálogo”, más allá que “una reivindicación que siempre es valida”.

De los gremios provinciales, sólo ATE aceptó la propuesta y evidenció una vez más una actitud complaciente con el gobierno provincial. Carreras se refirió a esa postura, y dijo que se está “muy cerca” del acuerdo con ATE, porque se estará anticipando la convocatoria para “fines de marzo”, que era un pedido de la organización liderada por Rodrigo Vicente. El gobierno había propuesto en la Función Pública retomar el diálogo salarial en la primera quincena de abril.

UPCN rechazó la propuesta de 3% en febrero y 3% en marzo y ATE planteó el adelantamiento del análisis del trimestre, que la gobernadora ya adelantó su aceptación. En tanto que UnTER consideró que la oferta “del 6% es insuficiente” solicitó otra paritaria y, entre otros puntos, exigió “la continuidad del pago del adicional por conectividad”, considerando que “comenzó a abonarse en agosto, y los docentes enfrentaron este contexto desde marzo”.

En otro poder del Estado, como el Judicial, se mantuvo la misma oferta que el Ejecutivo, pero en vez de hacerlo en febrero y marzo, se aplicaría desde enero con un 2%, y porcentajes similares por mes hasta completar el trimestre. Propuesta que fue rechazada por SiTraJur, porque existía una promesa de abrir la paritaria en diciembre y el STJ pretende obviarla y con la oferta presentada cerrar la pauta salarial para la primera parte del año próximo.

También el gremio judicial criticó el cronograma de pagos, que se inicia el miércoles 6 de enero con el pago a los trabajadores de la Salud, pero que deja en el último día a este sector junto con los legislativos y los organismos de control, que cobrarán recién el martes 12.