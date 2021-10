Caso Ignacio Borrachia: la Justicia archivaría la causa

Pasaron tres meses de que la vida de Ignacio Borrachia de 30 años se apagará por completo, luego de derrapar con su moto en pleno centro capitalino (en calle Belgrano y Brown), el miércoles 21 de julio. En un primer momento se dijo que el joven "cayó solo", luego la investigación dio un giro gracias a los testimonios aportados por varios testigos y también a la cámara de un local de la zona y un domo de un reconocido hotel que captaron imágenes de lo sucedido. Ahora, la familia afirma que la Justicia quiere archivar la causa.

Aseguran que no fue un accidente. Luego de las pruebas presentadas, el Ministerio Publico Fiscal, investigó la responsabilidad de una camioneta (de una conocida empresa neuquina), en la caída de la moto y la posterior muerte de Nacho. Los videos, aunque de mala calidad, fueron claves para intentar reconstruir lo sucedido. Había certeza en relacionar un cambio de carril brusco de la camioneta con la caída de la moto. Eugenia, su hermana, junto a su abogado Nicolás Balbi, todos los días golpearon las puertas de la Justicia, en definitiva, para pedir eso, Justicia por la muerte de Ignacio.

Ignacio Borrachia, tenía 30 años.

Pasaron los días, y no hubo novedades del avance de la causa: "Este miércoles nos notificaron que archivaron las actuaciones, porque el fiscal considera que no hay elementos suficientes para formularle cargos al conductor de la camioneta", sostuvo Nicolás Balbi, abogado de la familia de la víctima, en diálogo con la redacción de mejorinformado.com. En tanto, agregó que apelaran. Puntualmente lo que harán es presentar un recurso de revisión contra el fiscal a cargo de la causa, Andrés Azar, "para que se revea ese archivo que decretaron", tienen cinco días para hacerlo.





"Borrachia, debió conservar en todo momento el dominio efectivo de su vehículo y teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. De la investigación y de lo expuesto hasta aquí, no se encuentra una conducta determinante de manera precisa y unívoca, que permita realizar una imputación penal en contra del conductor identificado con las siglas, RHO. Por todo ello dispongo el archivo de estos actuados, conforme lo faculta el art. 131 inc.4 del CPP", reza el informe del peritaje accidentológico.

A corazón abierto, quebrada emocionalmente, Eugenia, relató el dolor que le genera saber que la muerte de su hermano quede impune. "Esto me lo veía venir, me lo anticipaba, me hice un escudo para no terminar de romperme por completo. Igualmente fue duro. Me enteré hace dos semanas que la causa por la muerte de mi hermano quedó en stand by, es muy angustiante, da mucha bronca. Cuando lo supe, por casualidad porque llame a fiscalía y el ayudante me dice que lo más probable era que se archive, me generó una impotencia de querer reventar todo", sostuvo la joven, totalmente conmovida y sin entender aún ¿Por qué a su hermano le paso esto?.

"Yo leí el informe accidentológico, y en definitiva lo hacen responsable a él, afirmando que tenía que tener control total de su vehículo. Y la otra persona que se le cruza de carril y el se cae. En el video se ve muy bien cuando mi hermano lo quiere esquivar y se cae por la cantidad de agua que había. Eso no lo ven, es increíble". No obstante, la camioneta involucrada apareció una semana después. "Lo que si se constata que no se tocan rodado con rodado, pero es clara la mala maniobra del tipo, que no puso el guiño correspondiente tal como lo dijeron los testigos. Si esa persona no hubiese hecho eso, el seguía su camino y seguía acá con nosotros", agregó.

Cabe destacar que la hipótesis de homicidio sigue latente en los familiares de Borrachia. La autopsia realizada a Nacho, arrojó que falleció producto a una hemorragia intra muscular masiva. Cabe destacar que el casco estaba intacto. Solo tenía un raspón.

A la semana del accidente fatal, presentaron nuevos datos: los testimonios de testigos que habrían visto todo mientras iban en colectivo, y además, las imágenes de la cámara de un local que habría registrado todo. Inmediatamente, efectivos policiales se dirigieron allí y pidieron lo registrado. Obtuvieron una filmación, en la que se ve la camioneta de una empresa de Neuquén, que pasa sobre calle Belgrano, y allí se perciben claramente "chispazos".

El hombre que se encuentra en el margen izquierdo, es el conductor de la camioneta. En el centro la moto y el casco de Ignacio, luego del choque.

Nacho y Eugenia nacieron y se criaron en un pequeño pueblo de Córdoba, General Baldissera, situada en Marcos Juárez. Hace un par de años decidieron radicarse en Neuquén. Este 21 de julio, un día después del día del amigo, su partida marcó tanto a su ciudad como a sus conocidos aquí. Su cuerpo ya descasa, en el lugar que lo vio nacer y crecer. Su hermana y sus padres, lo único que quieren ahora, es que se sepa la verdad, que el responsable se hagan cargo y que haya justicia por Nacho.