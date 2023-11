César Gass: "Jamás votaría por Milei"

Las repercusiones por el acuerdo entre Macri y Milei para unir fuerzas de cara al balotaje siguen floreciendo por todos los rincones del país. Este jueves, el diputado neuquino por el PRO, Damián Canuto, aclaró que "la idea predominante es apoyar activamente a una de las opciones en el balotaje, en este caso, el candidato de La Libertad Avanza". En esta ocasión, el diputado radical César Gass sostuvo que, más allá de la decisión orgánica del comité regional, por su parte sostuvo que "jamás votaría por Milei".

En contacto con "La Primera Mañana" por AM550, el integrante de Juntos por el Cambio de Neuquén habló sobre la crisis que tiene el espacio después de quedar afuera del balotaje y el apoyo inmediato de Bullrich al candidato libertario. "Nosotros al tener un candidato como Milei que enoje al radicalismo, que enoje a la democracia cuando justo cumplimos 40 años; cuando habla de la venta de órganos, de la eliminación del Banco Central, de la venta de armas, que la educación tiene que ser un voucher, que no exista la salud pública. Esto no va con el radicalismo", mencionó Gass.

En esta línea, afirmó que "Juntos por el Cambio a nivel nacional recibió un mazazo" y culpó a Mauricio Macri del difícil panorama de la coalición: "Yo creo que destruyó Juntos por el Cambio". Gass cuestionó que durante la campaña, el ex presidente "se la pasaba elogiando a Milei" y aseveró que "El PRO no está todo con Macri".

Aun así, informó que esto no implica "que vote por la otra opción". Declaró que entre las cosas que no le cierran de Unión por la Patria, se encuentra tanto la inflación como la integración del kirchnerismo dentro de su bloque y concluyó sobre el balotaje: "Se decide entre dos fuerzas: no las que a uno le gustan, las que llegaron". Asimismo, no descartó un posible voto en blanco .

Por último, el diputado comentó que la situación de cara al 19 de octubre "es una disyuntiva muy fea para el país". Y aseguró que después del balotaje "nada va a ser lo mismo" y anticipó un cambio de época: "Los partidos no se van a manejar de la misma manera, las alianzas no se van a manejar de la misma manera".