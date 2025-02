¿Suspender o eliminar las PASO? Para Llancafilo "hay especulación del PRO"

Como se venía anticipando, este martes la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda comenzó a tratar el proyecto de ley que propone la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Congreso de la Nación. La Libertad Avanza (LLA) consiguió el dictamen para suspenderlas gracias al apoyo de bancadas dialoguistas y de cuatro legisladores de Unión por la Patria (UxP). El debate será el próximo jueves en la Cámara de Diputados.

En este marco, el diputado del MPN, Osvaldo Llancafilo dialogó con "La primera mañana", que se emite por AM550, y reafirmó que para su espacio político "está claro que hay que avanzar, no solo con la eliminación de la Ley, sino que hay que modificar la Ley de partidos políticos y de financiamiento de partidos políticos", opinó.

No obstante, el parlamentario reconoció que, en la suspensión, encontraron "un camino intermedio para generar ese ahorro de 50 millones de dólares que significa organizar las primarias", y agregó que "posteriormente habrá más tiempo para llevar adelante la eliminación teniendo en cuenta esas leyes".

En ese sentido, Llancafilo consideró que hay "especulación" por parte del PRO, quienes tienen "la esperanza de poder discutir más a fondo una posible candidatura presidencial en 2027, dentro del mismo espacio con LLA, con quienes son aliados hoy", y por eso, no avalarían la idea de la eliminación y abonaron el acuerdo que generó el dictamen, para este jueves debatir sobre la suspensión. "A esa interna es mejor que la pague el estado y no que la pague cada partido político", ironizó contra el partido aliado al oficialismo.

"Me parece que la suspensión, en todo caso, pone bajo la mirada del Congreso, el análisis para su posterior eliminación. Espero que se dé el debate profundo porque insisto, hay que modificar la Ley orgánica de partidos políticos y de financiamiento, y a eso no lo haces en una semana. Si no, no dan los tiempos para que lo trate el Senado para hacerlo ley y que se pueda aplicar en las elecciones de este año. ", opinó el diputado del MPN, Osvaldo Llancafilo