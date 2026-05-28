El tiempo en la provincia de Neuquén tendrá este jueves características típicas del otoño patagónico, con mañanas muy frías, algunas heladas y tardes templadas en los valles. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones importantes y las condiciones se mantendrán relativamente estables en buena parte del territorio provincial.

Neuquén capital: mañana fría y una tarde agradable en el Alto Valle

En la ciudad de Neuquén se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 1°C de mínima y 16°C de máxima. El viento será leve del sector sudeste durante gran parte del día, con ráfagas moderadas hacia la tarde. La mañana comenzará fría, aunque con una mejora gradual de las condiciones hacia el mediodía.

Zapala: heladas intensas y una jornada fresca en el centro neuquino

Para Zapala el SMN prevé temperaturas bajas durante las primeras horas del jueves, con mínimas cercanas a los -3°C y una máxima que rondará los 11°C. El cielo permanecerá algo nublado y el viento se mantendrá moderado desde el oeste. Las heladas volverán a hacerse sentir en sectores rurales y rutas de la zona centro de la provincia.

Chos Malal: frío desde temprano y cielo variable en el norte provincial

En Chos Malal se espera un jueves frío por la mañana y con nubosidad variable durante el resto de la jornada. La temperatura mínima rondará los -2°C, mientras que la máxima alcanzaría los 13°C. El viento será leve y no se prevén lluvias para el norte neuquino.

San Martín de los Andes: ambiente invernal y temperaturas bajas en la cordillera

La localidad cordillerana de San Martín de los Andes tendrá una jornada fresca y mayormente nublada. El pronóstico indica temperaturas entre 0°C y 7°C, con probabilidad de heladas matinales y viento leve. En zonas altas de montaña continuará el ambiente invernal, aunque sin nevadas significativas previstas para este jueves.

Villa La Angostura: nubosidad parcial y un jueves frío en la región de los lagos

Para Villa La Angostura se anticipa un día frío, con cielo parcialmente cubierto y temperaturas que irán desde 1°C hasta unos 8°C. El viento será leve y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, favoreciendo una jornada tranquila en la región de los lagos.

Desde el SMN recomendaron mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico, especialmente en rutas de montaña y sectores donde las heladas pueden generar complicaciones para la circulación durante las primeras horas del día.