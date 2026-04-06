A menos de una semana del hecho, los autos de alta gama incendiados frente a la Legislatura durante la madrugada del pasado miércoles vuelven a ser noticia por una nueva situación ocurrida en el lugar. Desde el día del incendio hasta hoy, los autos totalmente destruidos permanecieron en el estacionamiento de calle Leloir, perdiendo aceite, combustible, afectando un espacio público.

Los mismos pertenecían a "Exclusive cars", una concesionaria de Matías, el dueño de los autos, quien manifestó que los había dejado estacionados allí ya que no tenía licencia comercial para abrir su local y debió sacarlos de donde estaban previamente.

Francisco Baggio indicó que el mismo fue notificado hace casi una semana que debía retirarlos y como no cumplió la Municipalidad se encargó de eso hoy. Durante el operativo hubo insultos y agresiones de parte del dueño, quien intentó frenarlos. Debió intervenir la Policía y finalmente los autos fueron llevados, mientras que el estacionamiento quedó totalmente sucio.

Qué ocurrió este lunes

Tras el incendio los mismos quedaron allí, ocupando lugar en el estacionamiento público con chatarra y molestando en pleno centro de la ciudad, en un espacio utilizado por muchos empleados todos los días. Es por eso que este lunes, aparentemente desde la Subsecretaría de Ambiente y Protección Ciudadana, se realizó el retiro debido al espacio que ocupan y la contaminación, ya que son desechos en la vía pública y es un trabajo que se hace con cada auto abandonado.

Sin embargo, en el momento en el que las autoridades pegaron las actas en los autos y procedieron al retiro con el camión municipal, el dueño de los mismos bajó de su departamento, que queda a metros, comenzó a insultar y se interpuso entre el camión con tres camionetas para que no pueda llevárselos.

Los vehículos ya presentaban un acta pegada en el capot o en la parte trasera, a cargo de la Secretaría de Finanzas de la Sub secretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, la cual indicaba un acta contravencional bajo el regimen de descontaminación, realizada a las 9: "vehículo a remover por obstrucción de espacio público /estacionamiento".

La postura del dueño

Matías explica que esto se realizó sin aviso previo a él, el propietario, y que la orden de notificación se la dieron minutos antes. El mismo indicó que si le decían que contaminaban él los sacaba por sus propios medios, pero que terminó cruzando tres camionetas. Además asegura que deberían haberle avisado con cinco horas de anticipación sobre el operativo.

El propietario relató que los autos no tenían seguro contra todo riesgo y que son de él, solo que estaban allí hasta que pudiera abrir su propia agencia de venta, pero que no utilizó el espacio para fines económicos. También agregó que no los había retirado porque no cuenta con el dinero para contratar las grúas.

Qué dijo la Municipalidad

Desde la Subsecretaría, Francisco Baggio relató a Mejor Informado que el retiro se realizó con urgencia ya que se trataba de una situación ambiental de riesgo para otros vehículos y para los vecinos.

Aclaró que el dueño fue notificado hace una semana y que, como se venció el plazo este viernes, hoy se procedió al operativo, ya que se trataban de vehículos abandonados en la vía pública. Todos fueron retirados y quedarán en el predio de Parque Industrial hasta que él se acerque con la documentación a pagar el acarreo.

Baggio detalló que los autos seguían perdiendo combustible, ácido y líquido de frenos, generando un peligro para cualquier otro auto. A partir de ahora se deberá hacer un operativo de limpieza, ya que el estacionamiento quedó totalmente sucio.

Además destacó que el propietario apareció insultando a los inspectores, incluso empujó a una mujer inspectora, se subió a la grua, intentó desinflar las ruedas y pedía explicaciones. Por todo esto se debió dar intervención a la Policía, quien debió evitar que siga agrediendo.

"Con notificación o no, son vehículos en riesgo, perdían aceite y combustible, es una situación ambiental urgente", finalizó Baggio, tras aclarar que el dueño ya había sido notificado luego de que ocurrió el incendio.