Chapelco: la contradicción de comunidades que cobraron millones y ahora frenan obras

La situación en torno al Cerro Chapelco volvió a generar tensión en San Martín de los Andes luego de que las comunidades Vera y Curruhinca expresaran reparos sobre nuevas obras vinculadas al centro de esquí, a pesar de haber suscripto acuerdos previos con la Provincia y de haber recibido fondos millonarios en concepto de canon durante 2025.

Desde el gobierno de Neuquén sostienen que el desarrollo de la infraestructura turística forma parte de una estrategia más amplia para diversificar la economía provincial con recursos provenientes de Vaca Muerta, el petróleo y el gas. En ese esquema, el fortalecimiento del turismo aparece como una de las actividades prioritarias para generar inversión, empleo y crecimiento regional.

De acuerdo con la información oficial, las comunidades Vera y Curruhinca firmaron en marzo de 2025 compromisos vinculados a la nueva concesión del centro de esquí. En ese marco, cada una recibió 198 millones de pesos en concepto de canon, según lo establecido en los acuerdos que acompañaron el proceso de licitación del complejo Chapelco.

Pese a ese antecedente, en los últimos meses ambas comunidades adoptaron una postura crítica frente a distintas obras impulsadas para mejorar el acceso y la operatividad del centro de esquí. Entre ellas aparece la construcción de un estacionamiento para turistas y la pavimentación de la Ruta Provincial 19, una traza considerada estratégica para reforzar la seguridad vial en el acceso al complejo.

La pavimentación de la Ruta Provincial 19 conecta la Ruta Nacional 40 con el Cerro Chapelco y es presentada por la Provincia como una intervención clave para optimizar la circulación, reducir riesgos y acompañar el crecimiento del destino turístico. Sin embargo, referentes de las comunidades involucradas manifestaron objeciones que, desde sectores oficiales, son leídas como un freno al avance de una obra de infraestructura considerada prioritaria.

El acuerdo firmado en marzo de 2025 fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, junto a representantes de la Comunidad Vera. En aquella oportunidad, el Ejecutivo provincial planteó que el objetivo era dar proyección al desarrollo turístico con criterios de sustentabilidad social y ambiental.