Los primeros 200 metros ya están habilitados

La nueva etapa comenzó este martes con la habilitación de 200 metros de la Avenida Mosconi, entre Gatica y Chaneton. El tramo ya permite la circulación vehicular, aunque la obra continúa en otros sectores.

Desde el lugar, el móvil de AM550, con el periodista Juan Pablo Andrés y el camarógrafo Facundo Rocha, relevó durante la mañana cómo quedó organizado el tránsito.

“Ya está habilitado el tramo de 200 metros de la Avenida Mosconi, entre Gatica y Chaneton”, informó Juan Pablo Andrés.

En el sector habilitado funcionan dos carriles por mano, mientras que también quedó demarcado un espacio de emergencia junto al sector destinado al estacionamiento.

Los primeros vehículos ya circulan por los 200 metros habilitados de la Avenida Mosconi. Foto: facundo Rocha, Móvil Prima Multimedios

Plana y Lastra siguen cerradas

Uno de los principales cambios para quienes circulan por la zona está en las calles Planas y Lastra, que permanecen cerradas.

Los vehículos que llegan por esas arterias son desviados hacia los cuatro carriles centrales de la nueva avenida. Los cruces de Gatica y Chaneton continúan siendo los habituales, mientras que también permanecen vigentes los cruces correspondientes a sectores de la obra que ya habían sido habilitados.

En las esquinas hay personal municipal para ordenar el tránsito y asistir a los conductores. Además, inspectores municipales impiden el ingreso a las colectoras.

“Quienes vienen por Planas o Lastra son desviados a los cuatro carriles centrales”, aclaró el periodista.

La habilitación de este primer tramo implicará una nueva dinámica para miles de conductores que habitualmente circulan por la zona.

Así funcionan los semáforos

Otro de los cambios que ya pueden observarse es la puesta en funcionamiento de la semaforización.

Según constató el móvil en el lugar, los semáforos están funcionando correctamente, aunque por el momento operan únicamente los correspondientes a las colectoras.

La presencia de agentes municipales en las esquinas busca acompañar esta primera etapa de circulación y orientar a quienes todavía deben familiarizarse con la nueva configuración de la avenida.

"Hay al menos dos municipales por esquina para asistir al tránsito e informar”, dijo el movilero.

El tránsito vehicular estará concentrado sobre el eje central de la nueva avenida, donde quedarán habilitados dos carriles por cada mano.

Iluminación LED y un carril de emergencia

El tramo habilitado también cuenta con tendido eléctrico e iluminación LED, instalada sobre el boulevard central.

La nueva distribución contempla dos carriles para cada sentido de circulación y deja un espacio de emergencia junto al sector donde están dibujados los espacios de estacionamiento.

Ese sector también permite mantener margen para acceder a las chapas que todavía no fueron levantadas y que forman parte de los trabajos que continúan en el corredor.

La obra sigue mientras cambia la circulación

La habilitación de estos primeros 200 metros no significa que la transformación de la Avenida Mosconi haya terminado. Se trata de una apertura parcial que permite recuperar circulación mientras continúan los trabajos en los sectores restantes.

Por eso, quienes transiten por la zona deberán prestar atención a la señalización, respetar las indicaciones de los inspectores municipales y tener en cuenta que Planas y Lastra continúan cerradas.

La nueva configuración comenzó a funcionar este martes y marca otro cambio en uno de los principales corredores de ingreso y egreso de la ciudad.