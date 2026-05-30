Clima en Neuquén: cómo estará el tiempo durante el último sábado de mayo

El último sábado de mayo llegará con condiciones típicamente otoñales en la provincia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera cielo entre algo y parcialmente nublado, sin precipitaciones significativas y con temperaturas frías al amanecer en gran parte del territorio neuquino. En las zonas cordilleranas persistirá el ambiente fresco durante toda la jornada, mientras que en los valles las máximas alcanzarán valores más agradables.

Las primeras horas del día estarán marcadas por la presencia de heladas en sectores rurales y zonas elevadas. Los vientos serán leves a moderados, sin fenómenos relevantes previstos para este sábado.

Neuquén tendrá una tarde templada y sin lluvias

En la capital provincial se espera una mañana fría con temperaturas cercanas a los 3°C o 4°C. Durante la tarde, la máxima rondará entre los 14°C y 16°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve del oeste. No se prevén precipitaciones.

Zapala seguirá con heladas durante el amanecer

La localidad del Centro neuquino volverá a registrar temperaturas bajo cero durante las primeras horas. La mínima se ubicará cerca de los -3°C, mientras que la máxima alcanzará unos 10°C u 11°C. El cielo se mantendrá algo nublado y las heladas podrían afectar sectores rurales y rutas de la región.

Chos Malal tendrá un sábado fresco y estable

En el norte provincial las condiciones serán similares a las del resto de Neuquén. Se espera una mañana fría y una tarde algo más agradable, con temperaturas máximas cercanas a los 13°C o 14°C. El viento soplará de manera leve y no se esperan lluvias.

San Martín de los Andes mantendrá el ambiente frío de cordillera

La ciudad cordillerana tendrá una jornada con abundante nubosidad y temperaturas bajas durante gran parte del día. Las mínimas estarán cerca de los 2°C, mientras que las máximas rondarán entre 9°C y 11°C. No se descartan algunas lloviznas aisladas en sectores cercanos a la montaña, aunque el pronóstico general indica estabilidad.

Villa La Angostura continuará con mañanas heladas

En Villa La Angostura el sábado se presentará frío desde temprano, con registros cercanos a 1°C o 2°C. Durante la tarde la temperatura alcanzará alrededor de 9°C o 10°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y el ambiente seguirá húmedo, una característica habitual del otoño cordillerano.

De esta manera, Neuquén cerrará mayo con tiempo estable, mañanas muy frías y tardes más agradables, antes del descenso térmico e incremento de la inestabilidad que podrían comenzar a sentirse durante el domingo y el inicio de la próxima semana.