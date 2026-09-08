Comienzan los vuelos que unirán Neuquén con Chos Malal y Chapelco: días, horarios y precios

A partir del lunes 14 de septiembre, American Jet pondrá en marcha los vuelos regulares entre la ciudad de Neuquén y Chos Malal. Un día después, el martes 15, comenzará a operar la conexión aérea entre la capital provincial y el aeropuerto Chapelco, en San Martín de los Andes.

El regreso de estos servicios permitirá recuperar la conectividad aérea regular con el norte neuquino y sumar una alternativa de traslado hacia la región de los Lagos del Sur, tanto para residentes como para turistas. La programación contempla dos frecuencias semanales a Chos Malal y tres a Chapelco, con vuelos de menos de una hora de duración.

¿Qué días habrá vuelos?

Neuquén – Chos Malal:

Lunes: salida desde Neuquén a las 10 y llegada a Chos Malal a las 10.50. El regreso partirá a las 11.20 y arribará a Neuquén a las 12.10.

Jueves: salida desde Neuquén a las 13.10 y llegada a las 13.55. El regreso será a las 14.25, con arribo a Neuquén a las 15.10.

Neuquén – Chapelco:

Martes: salida a las 10 y llegada a las 10.50. El regreso partirá a las 11.20 y llegará a Neuquén a las 12.10.

Jueves: salida a las 10 y llegada a las 10.50. El regreso será a las 11.20, con arribo a Neuquén a las 12.10.

Sábado: salida a las 10 y llegada a las 10.50. El regreso partirá a las 11.20 y llegará a Neuquén a las 12.10.

Los trayectos tendrán una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos.

Cuánto cuestan los pasajes

El valor de los tickets depende, entre otros factores, de la anticipación con la que se realice la compra. Como referencia, actualmente los pasajes tienen los siguientes valores:

Neuquén – Chos Malal: $139.996,45.

Neuquén – San Martín de los Andes (Chapelco): $174.999,54.

Los precios pueden modificarse de acuerdo con la fecha de viaje, la disponibilidad y el momento en que se compre el pasaje.

Cómo comprar los pasajes

Para consultar disponibilidad, tarifas y condiciones del servicio, los pasajeros pueden ingresar al sistema de reservas de American Jet. Allí también se encuentra información sobre equipaje, documentación y requisitos para viajar.

La empresa dispone además del correo reservas@americanjet.com.ar para realizar consultas.

Una inversión para recuperar la conectividad aérea

El regreso de los vuelos a Chos Malal había sido anunciado por el gobernador Rolando Figueroa durante el aniversario de la localidad. Para concretar la puesta en marcha del servicio fue necesario rehabilitar el aeródromo, con trabajos que incluyeron mejoras en la pista, la terminal y el sistema de iluminación.

En el aeropuerto Chapelco también se realizaron obras para ampliar y mejorar las instalaciones. La intervención incluyó nuevos espacios para pasajeros, locales comerciales y oficinas operativas.

A partir del lunes, American Jet retomará los vuelos regulares entre Neuquén y Chos Malal y comenzará a operar la conexión con Chapelco.

Desde la Provincia señalaron que estas inversiones buscan generar mejores condiciones para ampliar los servicios aéreos y acompañar el desarrollo turístico y económico de las distintas regiones de Neuquén.

Con la incorporación de estas rutas, Chos Malal volverá a contar con una conexión aérea regular con la capital provincial, mientras que Chapelco sumará una alternativa directa para quienes necesiten trasladarse entre Neuquén y San Martín de los Andes.