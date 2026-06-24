El último informe de junio del INDEC confirmó que el aglormerado Neuquén-Plottier registró una de las mejores tasas de empleo y números bajos de desocupación. Los datos acompañan los objetivos de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, quien sostiene como ejes la formación y la prioridad de la mano de obra para los neuquinos, ante el crecimiento de Vaca Muerta.

La prioridad en los accesos laborales y la capacitación la tienen los neuquinos, por lo que no es sencillo para quienes llegan desde otras latitudes. “Para mudarse a Neuquén hay que tener trabajo, no nos sobra ningún puesto”, afirmó -en abril último- el Gobernador. Y agregó: “Para tener trabajo en Neuquén hay que formarse. Para eso tenemos el Instituto Vaca Muerta y estamos desarrollando todo un mecanismo para poder preparar primero a los neuquinos”.

La provincia continúa mostrando indicadores positivos en materia laboral y los últimos datos publicados por el INDEC, correspondientes al primer trimestre de 2026, acompañan este objetivo de gestión: El aglomerado Neuquén-Plottier alcanzó una tasa de actividad del 47,7% y una tasa de empleo del 45,9% durante el primer trimestre de este año.

Estos valores reflejan la dinámica económica de la región y la capacidad de generación de oportunidades laborales, dadas por las políticas provinciales implementadas por la gestión de Figueroa: el programa Neuquén Emplea y las oportunidades de formación de trabajadores locales a través del Instituto Vaca Muerta. Todas herramientas impulsadas por la Provincia para acompañar el crecimiento.

Uno de los datos más destacados es la baja tasa de desocupación, que se ubicó en el 3,7%, menos de la mitad del promedio registrado para los 31 aglomerados urbanos del país, que alcanzó el 7,8%. Además, Neuquén-Plottier se posicionó con mejores indicadores que la media de la región Patagonia, donde la desocupación llegó al 5%.

El informe señala, además, que sobre una población de referencia de 329.000 personas del aglomerado Neuquén-Plottier, unas 151.000 se encuentran ocupadas y alrededor de 6.000 permanecen desocupadas.

Los indicadores nacionales en cambio, reflejan un mercado laboral con desafíos persistentes, donde la subocupación llegó al 11,%, mientras que en Neuquén-Plottier la subocupación llegó al 5%.

El avance de los proyectos energéticos, las obras de infraestructura asociadas y las políticas de desarrollo productivo impulsadas por el Ejecutivo permiten sostener las expectativas del empleo para el resto del año.





