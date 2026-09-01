El Consejo Provincial de Educación se manifestó sobre los descuentos masivos en los últimos salarios depositados a los docentes neuquinos. Los mismos han reclamado que, al recibir su sueldo de agosto, notaron que había días descontados injustamente.

Trabajadores de los Distritos Educativos I, VIII y X, correspondientes a Neuquén, Plottier y Senillosa, elevaron su reclamo y el CPE les respondió.

Tras conocer la situación, el Consejo indicó que "desde la semana pasada se están analizando todos aquellos casos de docentes que han registrado descuentos en sus salarios del mes de agosto por faltas injustificadas".

El reclamo surgió cuando los trabajadores notaron que en algunos casos hubo descuentos de más de un día, cuando en realdiad esos docentes sí habían ido a sus lugares de trabajo.

También agregaron que no sabían qué había pasado pero estaban esperando una solución.

Desde Educación adelantaron que, una vez finalizado el proceso, cuando comprueben la asistencia de el o los docentes a su trabajo, o su no asistencia, se procederá a la devolución de los descuentos. Esto se hará a través de liquidación por planilla complementaria.