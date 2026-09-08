Por un fallo judicial, Neuquén avanza en el proyecto para habilitar más accesos a los ríos Neuquén y Limay

Gracias a un fallo judicial que se conoció en las últimas horas, la Municipalidad de Neuquén avanza en un proyecto para habilitar más accesos a los ríos Neuquén y Limay y tener el 100% de costas libres.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini explicó en diálogo con los medios: “Esto nos va a permitir, como dijimos desde el principio, tener el 100% de las costas libres, así lo planteamos desde el primer día”.

Detalló que “hoy tenemos 36 kilómetros de paseo costero abierto para que las familias puedan disfrutar, apostamos a una ciudad turística para que se recorran costas tanto del Limay como del Neuquén, y esta resolución nos permitirá avanzar con la licitación y dar inicio a las obras, que son esperadas y nos permitirán tener todas las costas libres”.

“Teníamos planteado completar todas las costas, hubo una instancia judicial que nos puso un freno para seguir avanzando, hoy hay un proyecto listo que se va a licitar y será el inicio de obras para dar continuidad a esta planificación”, describió la funcionaria.

Juan Hurtado, secretario de Gobierno y Coordinación, explicó cómo fue todo el proceso: “Empezamos a trabajar con privados que no dejaban circulación libre en las costas del río, hubo un acuerdo con Rincón Club y después negociaciones que llevaron tiempo con el sector del barrio Bocahue. Eso no pudo avanzar y emitimos un decreto intimando al barrio a la apertura de costas y corrimiento de alambrados para libre circulación, pero tampoco logramos eso con lo cual recurrimos a una instancia judicial”.

En ese sentido agregó: “Después de un proceso de casi tres años y acciones dilatorias por parte del barrio, logramos que se allane a la pretensión de la Municipalidad y presentamos el acuerdo que fue homologado ayer, se le dio la razón al Ejecutivo sobre los límites y de esa manera lograremos la apertura total de la costa”.

Hurtado comentó que “todo esto nos llevará desde el mirador Río Neuquén hacia el paseo de Rincón Club, con un sistema que será igual al del paseo costero”.

“Dentro de poco, cuando se termine el proyecto y se llame a licitación, se dará a conocer cómo quedará armado, pero tiene el mismo sentido que el corredor del paseo costero”, señaló Pasqualini a los medios.

Finalmente dijo que “las casas no serán perjudicadas ya que ninguna construcción invade el espacio público”, que estaba cerrado y donde no se permitía el acceso.









