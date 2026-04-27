De un fogón en la Patagonia a un gigante: compraron Latitur y sorprende su historia

El movimiento no solo marca un hito para el ecosistema emprendedor de Neuquén, sino que también posiciona a la región como un semillero de innovación en un sector que crece a nivel global: el turismo de naturaleza y aventura.

Lejos del clásico relato emprendedor de oficinas improvisadas, Latitur tuvo un origen distinto. No nació en un garaje ni en un coworking, sino al calor de un fogón, en un atardecer patagónico con el lago de fondo. Fue allí donde un grupo de amigos comenzó a imaginar una solución a un problema concreto: la dificultad de acceder a información confiable y organizada sobre actividades turísticas en destinos como San Martín de los Andes.

Esa experiencia personal fue clave. Nicolás Moretti, uno de sus creadores, recuerda que durante su etapa universitaria en Buenos Aires era habitual que quienes sabían de su origen le pidieran recomendaciones sobre qué hacer en la Patagonia. Esa información estaba dispersa, fragmentada y muchas veces resultaba difícil de encontrar. A partir de esa necesidad cotidiana surgió la idea de desarrollar una plataforma que conectara directamente a turistas con guías y prestadores locales, sin intermediarios.

Desde su lanzamiento en 2018, Latitur se enfocó en ese objetivo: facilitar el acceso a experiencias auténticas, priorizando el contacto con la naturaleza y promoviendo el trabajo de actores locales. Con el tiempo, la plataforma fue creciendo, sumando destinos y consolidando una propuesta que combina tecnología, turismo y desarrollo regional.

La adquisición por parte de Copec representa un punto de inflexión. La compañía chilena, con fuerte presencia en energía y movilidad, viene expandiendo su mirada hacia nuevos negocios vinculados a servicios y experiencias. En ese contexto, el turismo aparece como un sector estratégico, especialmente en una región como América Latina, donde los destinos naturales tienen un enorme potencial aún por explotar. Bajo esa premisa Copec lanzó su compañía Tur.com en Chile, y adquirió Latitur como parte de su plan de expansión a otros países de Latinoamérica.

Desde su lanzamiento en 2018, Latitur se enfocó en ese objetivo: facilitar el acceso a experiencias auténticas, priorizando el contacto con la naturaleza y promoviendo el trabajo de actores locales.

entradas de todos los Parques Nacionales.