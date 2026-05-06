El Gobierno de Neuquén construye cinco espacios comunitarios y deportivos en la región Alto Neuquén. Se trata de obras fundamentales para potenciar el desarrollo social, deportivo y cultural para las comunidades de Andacollo, Huinganco, Villa del Nahueve, Los Guañacos y Coyuco-Cochico.

Las obras están a cargo del Ministerio de Infraestructura y presentan distintos tipos de avances. En Andacollo la construcción del espacio comunitario y deportivo supera el 41% de ejecución y cuenta con una inversión de $4.854 millones. Se prevé su finalización para septiembre de 2026.

El edificio contará en planta baja con un hall de acceso, un salón de usos múltiples, un salón flexible, cocina, sanitarios -incluyendo uno adaptado para personas con discapacidad-, sala de máquinas y espacios semicubiertos. En la planta alta se ubicarán la administración y la sala de tanques, mientras que el entrepiso estará destinado a instalaciones técnicas.

El proyecto también incluye amplios espacios exteriores como portal de acceso, playón, estacionamiento, sectores de rampas y escaleras, áreas parquizadas, juegos, mástil y pérgolas, integrándose de manera estratégica con el entorno y los equipamientos existentes.

En tanto que en Los Guañacos la construcción del espacio comunitario y deportivo presenta un avance de más del 53%. La inversión supera los $3.780 millones y su finalización está estimada para noviembre de 2026.

El edificio contará en planta baja con dos accesos, hall de ingreso, campo de juego, salón, cocina, sanitarios -incluido uno adaptado para personas con discapacidad- y sala de máquinas. En la planta alta se dispondrán un salón adicional, circulación y servicios, mientras que el entrepiso estará destinado a instalaciones técnicas.

En Villa del Nahueve se construye un espacio comunitario y deportivo que tendrá una superficie total de más de 1.100 metros cuadrados y capacidad estimada para albergar a 200 personas. Su construcción demandará una inversión de más de $4.800 millones.

Actualmente esta obra presenta un estado de avance del 15% y se está avanzando en el hormigonado de cabezales de pilotes.

En Huinganco el Salón de Usos Múltiples (SUM) con equipamiento deportivo registra un 54% de ejecución. Tiene una inversión de más de $4.187 millones y contará con una superficie cubierta total de 1.038 metros cuadrados. Incluirá hall de acceso, salón principal, cocina flexible, sanitarios, circulaciones, sector semicubierto y sala de máquinas.

El SUM estará equipado para la práctica de diversas disciplinas deportivas, con canchas demarcadas, arcos multifunción y gradas con capacidad para 200 personas.

Por último, en Coyuco-Cochico se también se avanza en la obra de un SUM con equipamiento deportivo que actualmente tiene más de nueve por ciento de ejecución.

El edificio contará con una superficie de 1.120 metros cuadrados cubiertos, con capacidad para 200 personas sentadas y demandará una inversión que superará los $4.300 millones. La obra se levanta en un sector contiguo a la Escuela Primaria Albergue 310 y servirá como espacio comunitario y deportivo.



