Impulso a la producción vitivinícola: Neuquén tiene su Día del Pinot Noir Patagónico

La Legislatura de Neuquén aprobó en las últimas horas un proyecto a través del cual se declara el 18 de agosto de cada año como Día Provincial del Pinot Noir Patagónico, con el objetivo de potenciar la producción vitivinícola con la cepa emblema que tiene la región.

El proyecto tuvo el respaldo de 30 de los 33 diputados que se hicieron presentes en la sesión. Solamente se opusieron Julieta Ocampo (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), César Parra (Partido de los Trabajadores Socialistas) y Mónica Guanque (Democracia Neuquén).

El Ejecutivo provincial impulsará actividades de información, capacitación y difusión a fin de que la sociedad tome conocimiento del impacto económico y turístico de la cepa en la región.

La ley de promoción del Pinot Noir unificó dos propuestas similares presentadas por la diputada Mercedes Tulián (PRO-NCN) y por el gobernador Rolando Figueroa. La redacción final la declara como emblema provincial con el fin de contribuir a la identidad vitivinícola del territorio y posicionarla en el mercado internacional de la industria.

Al respecto, Tulián recordó la impronta que adquirió la actividad en la década del ‘90 y su contribución a la diversificación de la matriz productiva, desarrollo en el que la cepa del Pinot Noir ocupa un lugar “destacado”. Mencionó que su producción presenta condiciones “óptimas” en la provincia, por las condiciones agroecológicas del territorio neuquino (clima fresco, seco, amplitud térmica, suelos aluvionales y vientos constantes) que permiten y potencian su cultivo.

“Declararla como cepa emblema contribuye a fortalecer la identidad vitivinícola, apoyar a los productores locales, generar empleo y posicionarnos a nivel nacional e internacional”, concluyó Tulián.

El vino neuquino llega a Villa la Angostura

Este jueves 10 de septiembre, el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes será escenario de una jornada que reunirá producción, turismo y gastronomía.

De 16.30 a 19.00 se realizará Copas & Negocios, un espacio destinado al sector gastronómico y hotelero, vinotecas, comercios y prestadores turísticos, con acreditación previa.

Luego, de 19.00 a 23.00, llegará el After Ski, abierto al público, con degustaciones de vinos neuquinos, música en vivo y propuestas de la Ruta de la Gastronomía Neuquina elaboradas con cordero, trucha, hongos y otros productos locales.

Participarán las bodegas Sudoeste, Mabellini, Malma, Schroeder, Patritti, Estancias Chimehuín, Aicardi, Fincas del Limay y Cutral Có.





