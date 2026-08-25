“Las inversiones valen siempre que sean beneficiosas para los neuquinos”: Julieta Corroza tras el Neuquén Day

Luego del Neuquén Day 2026 que se realizó ayer en Buenos Aires -evento en el cual la provincia mostró ante inversores sus posibilidades de desarrollo productivo- y que fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, la senadora nacional por La Neuquinidad, Julieta Corroza habló en el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 y brindó su mirada sobre lo que fue la jornada. También habló de la relación con el Gobierno nacional y sentó postura de cara a las elecciones de 2027.

Lo que dejó el Neuquén Day 2026

Sobre este tema expresó: “Las palabras del Gobernador fueron buenas porque pusieron en foco a todos los participantes a la hora de contar cómo está Neuquén, qué está sucediendo, cómo se invierte en infraestructura, la monetización de los recursos y las oportunidades para invertir, siempre con la ventana que nos da tener determinados recursos sabiendo que nos debe dar sustentabilidad de cara al futuro, cuando no se demande gas y petróleo”.

Sobre la misma línea agregó: “Entonces se buscan inversores para desarrollar turismo, producción y energía. Rolando habló de cómo se trabajó para generar condiciones de confiabilidad, es decir, citó un marco de seguridad para invertir, pero también debe quedar claro que las inversiones valen siempre que sean beneficiosas para los neuquinos”.

“El gran objetivo es que la monetización impacte sobre el metro cuadrado de los vecinos. Contamos ayer que en Neuquén bajamos la desocupación, la pobreza, que se generaron 11.000 puestos de trabajo y todo se hizo por ordenar las finanzas y generar un marco de confianza para que, quien quiera invertir en Neuquén, tenga seguridad de tener una estabilidad de saber que hoy la inversión genera divisa pero también crecimiento en la población”, expresó en AM550 la senadora nacional de La Neuquinidad.

Sostuvo que “en una Neuquén que crece cinco veces más que el resto del país, el año pasado tuvimos 21.000 nuevos migrantes y 4.000 chicos que demandan infraestructura escolar”.

Además, Julieta Corroza dijo que los inversores quedaron sorprendidos en el discurso que dio Figueroa por las posibilidades que brinda Neuquén.

“Generamos un marco regulatorio a través de leyes que se sancionaron que generan que se pueda invertir, pero que haya un derrame en la provincia”, expresó la legisladora.

Además, la senadora explicó: “Lo que dejó claro Rolando es que tenemos nuestras condiciones porque estamos en una provincia que necesita una administración seria que garantice que todas estas empresas que demandan mano de obra tengan gente que pueda cumplir los requisitos de un buen recurso humano”.

En ese sentido indicó que “por eso la inversión en escuelas técnicas, estamos pensando en el Neuquén que viene. Tenemos un gobernador que tiene clara cuál es la situación que vive Neuquén”.

La relación de Neuquén con el Gobierno nacional

Sobre este tema, Julieta Corroza expresó en AM550 que “el Gobernador tiene un vínculo de diálogo con el Gobierno nacional con reglas claras, sabemos en qué podemos contar y en qué no” y subrayó: “Lo que beneficia Neuquén se acompaña y lo que no, no”.

“El (por Figueroa) dejó clara su posición sobre la extranjerización de tierras”, dijo en relación a la consulta por el voto negativo de Neuquén a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se votó hace semanas en la Cámara alta.

Los proyectos que se vienen en el Congreso

Corroza confirmó que Neuquén acompañará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, proyecto que se debatirá mañana en una sesión en la Cámara de Diputados.

“Entendemos que ese tipo de reformas traerá beneficios a la provincia”, expresó la legisladora neuquina en AM550.

Dijo además que Neuquén está a favor de la eliminación de las PASO -que no tiene acuerdos para debatirse en el Congreso de la Nación- porque “creemos que es un gasto innecesario que no tiene por qué afrontar la ciudadanía”.

También se pronunció sobre la discusión para que se mantenga el subsidio al gas por Zona Fría en la Patagonia: “Es algo que el Gobernador conversó con Nación, él pide que ese subsidio no se le toque a los neuquinos”.

Finalmente evitó dar precisiones de cuándo el Gobierno neuquino convocará a elecciones provinciales el próximo año, aunque sostuvo que dependerá de si se suspenden o no las PASO. “Es una decisión que va a tomar el Ejecutivo, yo siempre estoy preparada para cuando Figueroa lo disponga”, concluyó.

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