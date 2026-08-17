Está previsto que el miércoles, el jefe del Gabinete nacional, Diego Santilli, reciba en su despacho de la Casa Rosada al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en un encuentro programado en el contexto de reuniones con gobernadores, y al que se llega a los pocos días de que el neuquino manifestara crudamente su disconformidad con cuestiones de fondo, manejadas desde Nación, que perjudican a la provincia.

De acuerdo con lo que se ha anticipado en distintos medios, el Gobierno nacional busca “ordenar la agenda legislativa y electoral”, asegurando consensos políticos para “garantizar votos de cara a proyectos clave en el Congreso”; y, en este afán, Santilli está apurando el contacto con cada una de las provincias. Viene de reuniones con gobernadores del norte, y ahora, se enfoca en la Patagonia.

Figueroa llega al encuentro después de reclamar que Neuquén es una de las provincias que menos recursos coparticipables recibe (apenas el 1,72%), a pesar de que este año “le otorgará a la Argentina un superávit comercial de US$ 10.000 millones” con la contribución de su producción energética. Su queja es muy concreta: Neuquén aporta mucho y recibe poco.

El gobernador neuquino diseccionó los componentes de la renta petrolera, de la que Neuquén solo percibe 13 por ciento por regalías, y sostuvo que ese porcentaje que recibe la provincia “no es ganancia limpia”, ya que debe reinvertirse en su totalidad en rutas, hospitales, escuelas y servicios públicos, para, entre otras cosas, contener la masiva migración y demanda habitacional que genera la actividad energética.

Además, Figueroa ha exigido que el Estado nacional debería coparticipar lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Se ha argumentado que “es injusto” que los ciudadanos paguen el combustible caro en el sur, y que ese impuesto financie obras en Buenos Aires, o vaya directamente a cubrir baches presupuestarios nacionales, en lugar de aplicarse a las rutas de la Patagonia.