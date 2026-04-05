En plenos trabajos de la obra de la Avenida Mosconi, el intendente Mariano Gaido recorrió los avances en el sector sur próximo al puente carretero y brindó detalles sobre el progreso y su finalización. Estos trabajos comenzaron hace una semana en la zona, donde se ejecuta uno de los tramos más relevantes de este proyecto estratégico para mejorar la conectividad vial en la capital provincial.

Durante la visita, el jefe comunal destacó el ritmo sostenido de ejecución y puso en valor el trabajo de las empresas locales que intervienen en la obra. “Hace solamente diez días que comenzamos y ya tenemos un avance muy importante. Esto demuestra el compromiso y la capacidad de trabajo de las empresas neuquinas”, afirmó.

"Estamos frente a una obra maravillosa que va a transformar la circulación en la ciudad. En menos de dos meses vamos a estar habilitando la salida hacia Cipolletti, lo que permitirá un tránsito más directo de oeste a este y mejorará la conexión entre puntos estratégicos del área metropolitana”, sostuvo.

El intendente remarcó la integración de distintos corredores viales que forman parte de este plan. “Estamos trabajando en el ingreso Neuquén–Cipolletti, en el acceso desde Centenario por Raúl Alfonsín y en la Gran Avenida. Todo esto está pensado para consolidar la gran capital que queremos, con una ciudad moderna, ordenada y bien conectada”.

80% de avance en las primeras tareas

Por su parte, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, brindó detalles técnicos sobre el avance de los trabajos en el tramo en ejecución. Explicó que ya alcanzamos un 80 por ciento de avance en las tareas de demolición y fresado del pavimento existente en todo el sector sur..

Nicola precisó que el sector intervenido corresponde al tramo 6, que se extiende a lo largo de 600 metros entre las calles Lázaro Martín y Leales. “En este tramo se va a construir un viaducto, donde la avenida circulará en altura, mientras que por debajo se generarán conexiones transversales, como la vinculación entre Lázaro Martín y Alderete, lo que va a mejorar notablemente la fluidez del tránsito”, detalló.

Asimismo, indicó que la próxima etapa de la obra estará enfocada en el desarrollo de la colectora sur. “La semana que viene vamos a comenzar con toda la estructura de la colectora, con el objetivo de que en los próximos 60 días este sector quede habilitado para su uso y facilite la circulación vehicular”, señaló.

En total hay alrededor de 35 trabajadores de manera directa en el lugar, además de distintos subcontratos,y 12 equipos de maquinaria trabajando en simultáneo.

Por último, se informó que, a pesar de los trabajos en marcha, el tránsito desde Cipolletti hacia Neuquén se mantiene sin modificaciones y circula con total normalidad, garantizando la conectividad habitual durante el desarrollo de la obra.