Neuquén avanza con el ordenamiento territorial y pone a Zapala en el centro de la estrategia para el interior provincial

El gobierno de la provincia de Neuquén profundiza una política de ordenamiento territorial destinada a planificar el crecimiento de las distintas localidades y garantizar un desarrollo equilibrado en todo el territorio provincial. La iniciativa busca coordinar infraestructura, servicios, producción y expansión urbana bajo criterios de sustentabilidad y eficiencia.

Zapala, una pieza estratégica para el desarrollo del interior

En ese escenario, Zapala aparece como uno de los puntos neurálgicos de la planificación provincial. Su ubicación geográfica en el centro de Neuquén la convierte en un eje logístico natural para la conexión entre la Confluencia, la Cordillera y el Norte neuquino.

La ciudad concentra además organismos estratégicos vinculados a la infraestructura vial y al transporte, aspectos fundamentales para cualquier política de ordenamiento territorial. La sede central de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) funciona en Zapala, desde donde se coordina buena parte de la red vial que conecta municipios y parajes del interior.

La importancia de la localidad también se refleja en su crecimiento demográfico sostenido durante los últimos años, consolidándose como uno de los principales centros urbanos de la provincia.

Qué significa el ordenamiento territorial para los vecinos

Más allá de los aspectos técnicos, el ordenamiento territorial tiene impacto directo en la vida cotidiana de los habitantes. Entre los principales objetivos se encuentran:

Planificar la expansión urbana.

Mejorar la prestación de servicios públicos.

Definir áreas para actividades productivas e industriales.

Optimizar la conectividad vial.

Proteger recursos naturales y ambientales.

Reducir desigualdades entre regiones.

Para localidades como Zapala, Mariano Moreno, Los Catutos y parajes como Ramón Castro, estas herramientas permiten proyectar obras y servicios con una mirada de largo plazo, evitando el crecimiento desordenado y facilitando futuras inversiones, tanto públicas como privadas.

Infraestructura y conectividad, claves para la región

La planificación territorial también está vinculada con las inversiones en rutas, vivienda, energía y conectividad que la Provincia viene impulsando en distintas regiones. En Zapala, por ejemplo, recientemente se licitó la construcción de nuevas viviendas dentro del programa Neuquén Habita, una iniciativa que busca acompañar el crecimiento urbano con infraestructura adecuada.

La ciudad además mantiene una posición estratégica sobre los corredores nacionales y provinciales que conectan la producción regional con los principales centros de consumo y exportación, condición que refuerza su protagonismo dentro de cualquier esquema de planificación territorial.