El programa Neuquén Habita suma una nueva obra en Plottier. El Gobierno provincial abrió el proceso licitatorio para construir 19 viviendas de dos dormitorios, con una superficie cubierta superior a los 67 metros cuadrados cada una.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $2.444.600.608,62 y un plazo de ejecución de 365 días corridos. Las unidades se construirán en un predio de la Cooperativa de Vivienda y Consumo Vientos del Sur Limitada.

Una nueva obra que avanza en Plottier

La licitación fue convocada por el Ministerio de Infraestructura, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, como parte de las acciones que lleva adelante Neuquén Habita en distintas localidades de la provincia.

Las 19 viviendas tendrán dos dormitorios y más de 67 metros cuadrados cubiertos, en una propuesta que busca ampliar la oferta habitacional en una de las localidades que forma parte del crecimiento del área metropolitana neuquina.

Neuquén Habita prevé superar las 20.000 soluciones habitacionales en 2026

Las ofertas de las empresas interesadas se recibirán hasta las 11 del 22 de septiembre en la Mesa de Entrada de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), ubicada en Aguado 2130 de Neuquén capital.

El 22 de septiembre se conocerán las propuestas

La apertura de sobres está prevista para ese mismo día, desde las 13, en la sala de reuniones del Ministerio de Infraestructura, ubicada en el piso 12 del edificio de Rioja 229.

La documentación correspondiente al pliego licitatorio podrá solicitarse de manera gratuita a través del correo electrónico asuntoslegalesadus@neuquen.gov.ar.

Una vez completado el proceso de evaluación y adjudicación, comenzará una obra que tiene establecido un plazo de un año de ejecución.

Neuquén Habita proyecta más de 20.000 soluciones

La obra de Plottier forma parte de una estrategia provincial que busca ampliar las alternativas habitacionales en todo Neuquén.

Neuquén Habita prevé superar las 20.000 soluciones durante 2026, con una inversión estimada de 450 millones de dólares.

Neuquén Habita impulsa viviendas, lotes y soluciones habitacionales en toda la provincia.

El programa incluye distintas herramientas: construcción de viviendas, desarrollo de lotes, mensuras, regularización dominial y líneas de créditos hipotecarios no bancarios.

Para acceder a las alternativas habitacionales es necesario estar inscripto en el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi), cuyo trámite se realiza de manera virtual.

Una política que se extiende por toda la provincia

El plan provincial apunta a sostener la construcción y el desarrollo habitacional en distintas localidades, con obras que combinan viviendas, infraestructura y planificación urbana.

En Plottier, la nueva licitación incorpora 19 hogares de dos dormitorios al esquema de obras de Neuquén Habita y pone en marcha una nueva etapa administrativa para avanzar hacia su construcción.