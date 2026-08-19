El gobernador Rolando Figueroa se reunió este miércoles en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y firmaron un acta de intención para avanzar en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

El acuerdo contempla que el Estado Nacional pueda transferir inmuebles del programa Procrear y otros bienes a Neuquén como parte de los mecanismos destinados a compensar obligaciones que Nación mantiene con la Provincia.

Por ahora, no se trata de una transferencia inmediata de propiedades. Los inmuebles deberán ser identificados y acordados durante la negociación y cumplir con condiciones jurídicas, dominiales, técnicas y administrativas antes de ser incorporados a futuros acuerdos específicos.

El acuerdo busca ordenar las obligaciones entre Nación y Neuquén

El REOR fue creado mediante el Decreto 969/24 con el objetivo de avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas y establecer mecanismos que permitan cancelar, total o parcialmente, obligaciones existentes entre las distintas jurisdicciones.

En el caso de Neuquén, el acta firmada por Figueroa y Caputo habilita a analizar inmuebles pertenecientes al programa Procrear y otros bienes del Estado Nacional que puedan ser utilizados dentro de ese esquema.

La incorporación de cada propiedad estará condicionada a que exista disponibilidad jurídica y dominial y a que pueda completarse la documentación y los procedimientos administrativos requeridos.

¿Qué inmuebles podrían recibir Neuquén?

El acta no establece que la Provincia vaya a recibir automáticamente un conjunto determinado de viviendas o terrenos.

El mecanismo prevé que, durante la negociación, Nación y Neuquén identifiquen y acuerden qué inmuebles pueden incorporarse a futuros convenios de compensación.

Una vez seleccionados, esos bienes deberán ser valuados por los organismos competentes. Además, se deberán iniciar los trámites correspondientes ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para instrumentar la transferencia del dominio a favor de la Provincia.

Esto significa que el acuerdo firmado este miércoles funciona como un marco para avanzar en la negociación, mientras que las transferencias concretas requerirán nuevos acuerdos y procedimientos administrativos.

Las propiedades podrán computarse contra obligaciones de Nación

Los inmuebles que finalmente sean incorporados podrán formar parte de los mecanismos de compensación que las partes establezcan en futuros acuerdos específicos del REOR.

La referencia central son las obligaciones que el Estado Nacional mantiene con Neuquén derivadas del Consenso Fiscal 2017, aprobado mediante la Ley 27.429.

De esta manera, el esquema busca convertir determinados activos nacionales en una herramienta para cancelar obligaciones entre ambas jurisdicciones, en lugar de limitar la negociación a transferencias de dinero.

El antecedente del reclamo neuquino

La discusión forma parte de una negociación más amplia entre la Provincia y el Gobierno nacional por recursos que Neuquén considera pendientes.

En los últimos meses, Figueroa había planteado públicamente la necesidad de que Nación cancele fondos adeudados a la Provincia. En enero, el gobernador había señalado que existían reclamos por más de US$200 millones, vinculados principalmente con obligaciones nacionales y recursos destinados a la provincia.

El escenario también tuvo un antecedente concreto en febrero, cuando Neuquén y Nación firmaron un convenio para avanzar con la transferencia de fondos correspondientes al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), aunque en ese momento todavía no estaba definido el monto final.

Neuquén suspenderá acciones mientras dure la negociación

Uno de los puntos centrales del acta establece un compromiso de la Provincia de no iniciar acciones legales contra Nación mientras dure la negociación de las obligaciones incluidas o que puedan incorporarse al régimen.

Además, Neuquén instruirá a sus representantes legales para solicitar la suspensión de los plazos judiciales, arbitrales y administrativos vinculados con esas obligaciones.

El compromiso alcanza también a ambas partes: durante el plazo de negociación previsto por el REOR, Nación y Neuquén acordaron no iniciar procesos judiciales o arbitrales sustentados en las obligaciones incorporadas o en las negociaciones en curso.

Este punto es relevante porque establece un período de negociación sin nuevos litigios sobre los reclamos incluidos en el régimen.

El impacto potencial sobre la política habitacional

Aunque todavía no existe un listado definitivo de inmuebles, una eventual transferencia de propiedades nacionales podría tener impacto sobre la política habitacional y de acceso a la tierra en Neuquén.

La Provincia viene desarrollando programas propios vinculados con vivienda, créditos y regularización dominial. El programa Neuquén Habita, por ejemplo, acumulaba más de 3.000 familias inscriptas en julio y más de 1.700 solicitudes en evaluación.

En ese contexto, la eventual incorporación de terrenos o viviendas nacionales podría convertirse en un recurso adicional para futuras políticas habitacionales, aunque todavía no está definido qué inmuebles serán transferidos ni cuál será su destino.

También existe un antecedente reciente de políticas provinciales de regularización de tierras: el Gobierno neuquino entregó escrituras a familias y avanzó con nuevas mensuras y lotes destinados a futuras viviendas.

El acuerdo se suma a la estrategia fiscal de Neuquén

La negociación también debe leerse dentro de la estrategia de ordenamiento de las cuentas provinciales que impulsa Figueroa.

El gobernador viene destacando la reducción de la deuda provincial y la búsqueda de mayor previsibilidad financiera. En abril, sostuvo que Neuquén podría llegar a 2030 sin deuda y con superávit histórico, con una estrategia que combina reducción de pasivos, inversión y mayor participación en la renta hidrocarburífera.

Por eso, un mecanismo que permita cancelar obligaciones con activos en lugar de esperar únicamente transferencias financieras puede tener importancia dentro de esa estrategia.