El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó ayer el lanzamiento del programa Cuidar +65, el cual está destinado a fortalecer el cuidado de los adultos mayores. Entre otras cosas habrá prótesis dentales, lentes gratuitos y medicamentos a domicilio para potenciar la protección de los jubilados de la Provincia que se atienden en hospitales públicos y no tienen acceso a una obra social.

La subsecretaria de Servicios de Salud de la Provincia, Guadalupe Montero habló en La Mañana es de la Primera por AM550 y explicó: “La idea es Implementarlo en toda la provincia para alrededor de 10.000 usuarios que se atienden en el sistema público y que no tienen acceso a otro tipo de coberturas”.

“Quienes tienen PAMI u otras obras sociales, incluso en otras regiones que no son Confluencia, hoy se atienden en el sistema público y los vamos a seguir atendiendo, pero no van a estar dentro de este programa”, explicó la funcionaria provincial.

Afirmó en ese sentido que “buscamos identificar a las personas que pueden tener más vulnerabilidad y donde haya barreras económicas o territoriales. De esa manera garantizar el acceso a turnos y seguimiento de forma más eficiente”.

Guadalupe Montero señaló en AM550 que habrá una figura de un navegador que acompañará el camino de cuidado, pero que no suplanta la atención. “Son estudiantes avanzados en carreras afines a la salud, es decir personas capacitadas por nosotros. Así nos aseguramos de controles básicos y rastreo de enfermedades oncológicas”, detalló.

“Entendemos que no todos van a tener acceso al portal de salud, desde el 1 de agosto vamos a tener puntos en la provincia y otras actividades para que puedan inscribirse. No podemos poner barreras porque no todos los jubilados manejan internet”, manifestó la subsecretaria de Servicios de Salud.

Finalmente ponderó la iniciativa para entregar medicamentos a domicilio: “Hoy quienes van a comprar no son esas personas, va sus hijos u otras personas, hoy ese camino lo queremos hacer nosotros”.

La entrevista completa