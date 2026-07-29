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REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

Neuquén es la provincia que más redujo su deuda pública en el primer trimestre del 2026

Según datos de la consultora Politikon Chaco, la jurisdicción norpatagónica redujo su deuda 25,2% interanual y se ubicó en el primer lugar a nivel nacional. “Es el resultado de una administración responsable”, sostuvo el gobernador Rolando Figueroa.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Miércoles, 29 de julio de 2026 a las 13:38
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Neuquén redujo su deuda pública un 25,2% en el primer trimestre del 2026.

Neuquén es la provincia que más redujo su deuda pública en el país en el primer trimestre del 2026.

Según datos de la consultora Politikon Chaco, la provincia norpatagónica redujo su deuda 25,2% interanual y se ubicó en el primer lugar del ranking entre las 24 jurisdicciones de la Argentina.

El Top 3 entre las provincias que más redujeron su deuda pública quedó conformado por Neuquén (25,2%), La Pampa (24,6%) y Salta (23,5%).

Por su parte, las tres jurisdicciones que menos redujeron su deuda pública (en realidad la incrementaron) son Santa Fe (117,6%), Catamarca (118,1%) y Santa Cruz (848%).

El gobernador Rolando Figueroa expresó al respecto: “Si nos enfocamos en el cierre de junio de 2026, la reducción acumulada desde el inicio de la gestión alcanza el 44%”.

Y comentó: “Es el resultado de una administración responsable, que nos permitió ordenar las cuentas, desendeudarnos y recuperar capacidad para redistribuir e invertir en las prioridades que transforman la vida de los neuquinos”.



 

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