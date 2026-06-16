El complejo volcánico Nevados de Chillán volvió a encender las alarmas en Chile luego de que durante las últimas horas registrara un aumento en su actividad superficial, con emisiones de material piroclástico, gases y una seguidilla de eventos que llevaron al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) a elevar el nivel técnico de vigilancia de Verde a Amarilla.

El cambio de alerta se produjo después de detectar una evolución sostenida en el comportamiento interno del volcán, que desde fines de febrero viene mostrando un incremento en la sismicidad asociada al movimiento de fluidos dentro del sistema volcánico.

Pulsos desde el cráter y emisiones constantes

Según informó Sernageomin, durante esta jornada se registraron al menos cinco pulsos de material piroclástico emitidos desde el cráter activo. Las columnas alcanzaron hasta 160 metros de altura sobre el nivel del cráter y se desplazaron preferentemente hacia el sureste.

Tras esos episodios, la actividad no se detuvo. El organismo indicó que continuaron las emisiones permanentes de gases volcánicos desde el sector del cráter, mientras los equipos técnicos mantienen un monitoreo continuo sobre la evolución del sistema.

El reporte oficial señaló que “no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de características similares o incluso de mayor energía”.

Qué puede pasar en las próximas horas

Con el nuevo nivel de alerta, las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de explosiones de baja magnitud en las inmediaciones del cráter Nicanor, una situación que podría afectar un radio cercano a un kilómetro.

Entre los principales riesgos mencionados aparecen la expulsión de piroclastos balísticos, emisiones de ceniza y gases volcánicos, además de la eventual dispersión de ceniza hacia zonas más alejadas dependiendo de las condiciones meteorológicas.

El complejo volcánico ya había mostrado señales de inestabilidad en los últimos meses, aunque la aparición de actividad superficial visible aceleró la decisión de elevar el nivel de monitoreo.

Monitoreo permanente y seguimiento oficial

Sernageomin confirmó que mantiene vigilancia instrumental en tiempo real sobre el comportamiento del Nevados de Chillán y reiteró el pedido a la población de seguir únicamente la información difundida por canales oficiales.

La Alerta Amarilla implica un escenario de cambios en la dinámica interna del volcán y un aumento en la probabilidad de episodios eruptivos menores, por lo que los organismos técnicos seguirán evaluando minuto a minuto la evolución del complejo.